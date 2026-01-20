Due bracieri differenti. L'inedito dei Giochi di Milano Cortina

AGI - Per la prima volta nella storia due Bracieri si accenderanno e spegneranno in perfetta sincronia, in due città diverse, simbolo di un’edizione diffusa che unisce territori e comunità. È stato svelato il design dei due Bracieri di Milano Cortina 2026.
I Bracieri, simbolo potente dell’armonia tra le due città e i territori dei Giochi diffusi, sono realizzati grazie alla partnership con Fincantieri, sponsor di Milano Cortina 2026, e nascono da un progetto di Marco Balich in collaborazione con Lida Castelli e Paolo Fantin. Saranno collocati in due luoghi iconici: a Milano all’Arco della Pace e a Cortina d’Ampezzo in Piazza Dibona. Si accenderanno e spegneranno in perfetta sincronia, omaggio al dialogo costante tra i diversi territori di questa edizione diffusa dei Giochi.
Un design ispirato al genio di Leonardo
Il design richiama il genio di Leonardo da Vinci e dei suoi celebri Nodi, intrecci geometrici che simboleggiano l’armonia tra natura e ingegno umano. Un omaggio a Leonardo e al suo legame storico con Milano, città simbolo di creatività e innovazione.
Realizzati in alluminio aeronautico, tra i più resistenti e leggeri, i Bracieri sono strutture dinamiche che generano un movimento di apertura e chiusura, testimoni della continuità del tempo e dell’alternanza naturale tra il giorno e la notte. Progettati per espandersi e richiudersi, svelano e custodiscono come uno scrigno la preziosità della Fiamma.
Geometria variabile e sostenibilità
La struttura è caratterizzata da una geometria variabile con un diametro che si espande da 3,1 metri in chiusura a 4,5 metri in apertura. Il complesso sistema meccanico integra 244 punti di snodo e 1.440 componenti, montati su perni e cuscinetti.
All’interno, la Fiamma è racchiusa in un contenitore di vetro e metallo e utilizza effetti scenici sostenibili: nessuna ricaduta di materiali, basso impatto acustico, minime emissioni di fumo e totale sicurezza per ambienti a contatto con il pubblico.
Le date di accensione e spegnimento
L’accensione del 6 febbraio segnerà la conclusione del Viaggio della Fiamma Olimpica, dopo 63 giorni attraverso l’Italia, 60 città e 12.000 chilometri percorsi in tutte le 110 province della Penisola. Rappresenterà inoltre uno dei momenti più simbolici e intensi della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026.
A partire dal 7 febbraio, il Braciere all’Arco della Pace sarà al centro di un suggestivo appuntamento quotidiano. Lo show durerà dai 3 ai 5 minuti e si terrà allo scoccare di ogni ora, dalle 17:00 alle 23:00, aperto a cittadini e visitatori. Un rituale che si svolgerà ogni giorno fino allo spegnimento della Fiamma Olimpica, il 22 febbraio, accompagnato dalle musiche di Roberto Cacciapaglia.
Il 6 marzo, con l’arrivo della Fiamma Paralimpica e in occasione della Cerimonia di Apertura Paralimpica, i due Bracieri torneranno ad ardere per l’intera durata dei Giochi Paralimpici, per poi spegnersi definitivamente il 15 marzo al termine della Cerimonia di Chiusura Paralimpica.