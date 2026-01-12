Andrea Bocelli si esibirà alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina
La sua esibizione sarà ispirata all'idea dell'Armonia che guida l'intero spettacolo realizzato da Balich Wonder Studio
Sahab Zaribaf / Middle East Images / Middle East Images via AFP - Andrea Bocelli
AGI - Il maestro Andrea Bocelli, una delle voci più riconosciute nel panorama artistico internazionale e simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo, si esibirà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, il 6 febbraio 2026.

La sua presenza rappresenta un ponte naturale tra musica e sport: non si tratta solo di un ritorno nel contesto Olimpico, dopo la sua partecipazione alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006, ma anche un'occasione per raccontare i Giochi attraverso il nostro patrimonio musicale italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Durante la Cerimonia di Apertura, la sua performance costituirà uno dei passaggi più iconici dell'evento, coniugando lo spettacolo e l'essenza dei valori Olimpici.

La sua esibizione sarà ispirata all'idea dell'Armonia che guida l'intera Cerimonia Inaugurale realizzata da Balich Wonder Studio.