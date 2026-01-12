Andrea Bocelli si esibirà alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina

AGI - Il maestro Andrea Bocelli, una delle voci più riconosciute nel panorama artistico internazionale e simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo, si esibirà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, il 6 febbraio 2026.
La sua presenza rappresenta un ponte naturale tra musica e sport: non si tratta solo di un ritorno nel contesto Olimpico, dopo la sua partecipazione alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006, ma anche un'occasione per raccontare i Giochi attraverso il nostro patrimonio musicale italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Durante la Cerimonia di Apertura, la sua performance costituirà uno dei passaggi più iconici dell'evento, coniugando lo spettacolo e l'essenza dei valori Olimpici.
La sua esibizione sarà ispirata all'idea dell'Armonia che guida l'intera Cerimonia Inaugurale realizzata da Balich Wonder Studio.