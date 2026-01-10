Inaugurato lo Stadio di sci da fondo di Tesero

AGI - La Provincia di Trento e il Comune di Tesero hanno inaugurato lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, infrastruttura strategica destinata a ospitare le gare olimpiche di sci di fondo e combinata nordica, oltre alle competizioni paralimpiche di biathlon e sci di fondo dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. La cerimonia si è svolta presso la palazzina ex Tribune, oggi sede dell’Olympic Family, all’interno del complesso sportivo, segnando un passaggio concreto dal cantiere all’eredità olimpica.
L’intervento rappresenta uno dei più significativi realizzati sul territorio comunale in vista dei Giochi ed è il risultato di un investimento pubblico mirato a rafforzare sport, sviluppo territoriale e utilizzo post-olimpico dell’impianto. Tra le migliorie apportate figurano la riqualificazione delle piste di gara, la realizzazione di nuovi spogliatoi e locali tecnici, il rinnovo della tribuna nell’area di arrivo, la costruzione di una nuova foresteria, di uffici per cronometristi e giudici, oltre a un complessivo ammodernamento delle tecnologie per l’innevamento artificiale, finalizzato a garantire affidabilità sportiva e sostenibilità gestionale.
“Lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero costituisce oggi un elemento centrale del sistema delle infrastrutture olimpiche trentine, sia per la qualità tecnica dell’impianto sia per il suo valore simbolico per la comunità locale e per la Val di Fiemme, territorio storicamente vocato agli sport nordici” si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture. I lavori olimpici realizzati a Tesero si inseriscono in un più ampio percorso di adeguamento e valorizzazione del territorio, che comprende il potenziamento delle infrastrutture sportive, il miglioramento dei servizi di accoglienza per atleti, delegazioni e pubblico e il raggiungimento di elevati standard organizzativi e logistici in occasione dei Giochi.
“L’inaugurazione dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero segna così un traguardo fondamentale nel cammino verso Milano Cortina 2026 e conferma il ruolo strategico di Tesero e della Val di Fiemme nel panorama internazionale degli sport invernali”, conclude infine il Mit.