Sabrina Impacciatore sarà sul palco della Cerimonia di Apertura dei Giochi

AGI - Sabrina Impacciatore entra a far parte della squadra di talenti che prenderanno parte alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro a Milano. Attrice di straordinaria sensibilità e talento, Sabrina Impacciatore vanta una carriera consolidata che attraversa cinema, televisione e teatro, affermandosi anche a livello internazionale.
"La sua presenza scenica autentica e carismatica testimonia una versatilità capace di superare confini culturali e linguistici, parlando a pubblici diversi con un linguaggio universale - si legge in una nota stampa - ambasciatrice del talento italiano nel mondo, Sabrina Impacciatore incarna pienamente il concetto di Armonia grazie alla varietà dei suoi stili e dei suoi registri linguistici, e alla straordinaria capacità di dare vita alle diverse anime dello spirito italiano contemporaneo, tenendo insieme profondità, ironia, intensità e leggerezza".
Sul palco dello Stadio San Siro, l'attrice offrirà al pubblico un momento di intensa suggestione, capace di dare forma e voce allo spirito dei Giochi. La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, realizzata da Balich Wonder Studio, si annuncia come un evento unico e irripetibile: uno spettacolo che unirà sport, cultura e creatività italiana in una celebrazione collettiva destinata a entrare nella storia Olimpica.