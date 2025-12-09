Olimpiadi: cos'è il Torch Kiss che ha infiammato il Gazometro

AGI - La torcia olimpica è sbarcata al quartiere Ostiense facendo il suo trionfale passaggio all'interno del Gazometro. La struttura, che dal 1967 è proprietà di Eni, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, che ospita tra l'altro la sede dell'AGI, ha visto passare i tedofori – tutti dipendenti del Gruppo Eni appassionati di sport ed entusiasti di vivere questo momento unico – prima di avviarsi verso Piazza del Popolo.
Poco dopo le 13:30 il camion con la torcia olimpica, appassionati, volontari e tedofori ha fatto il suo ingresso al Gazometro dove la torcia con la fiamma olimpica è stata presa in consegna da un tedoforo. Poi, passando di mano in mano, è arrivata al silo G4 dove è avvenuto l'atteso 'Torch Kiss': Caterina, ex atleta, ha acceso la torcia di Roberto condividendo per un attimo la fiamma olimpica. Poi quest'ultimo è partito e con lui la torcia ha ripreso il suo cammino verso Milano Cortina.
IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA AL GAZOMETRO - VIDEO
Gazometro: archeologia industriale e impegno Eni
Quella al Gazometro è stata una festa, con tanti bambini e moltissimi appassionati che hanno corso accanto ai tedofori tra selfie, trombette impazzite e battimani di plastica. Per la struttura di Ostiense, esempio unico di archeologia industriale, da qualche anno aperto a grandi eventi come 'Videocittà' e 'Maker Faire' e ai programmi del 'FAI', l'ennesima iniziativa sostenuta dall'impegno di Eni in un luogo iconico ripartito dopo quasi cento anni, che parla a Roma e al mondo.
Il percorso della fiamma verso il centro di Roma
La torcia con la fiamma olimpica dal Gazometro è ripartita in direzione piazza del Campidoglio dove arriverà intorno alle 16. Da lì, senza soste, il convoglio si dirigerà verso i Fori Imperiali e il Colosseo. Intorno alle 19:30 l'arrivo a Piazza del Popolo.