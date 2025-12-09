La Fiamma olimpica illumina il Gazometro

AGI - La staffetta della fiamma olimpica percorre oggi alcuni dei luoghi più iconici di Roma e del mondo. Tra le 12 e le 13 è previsto il passaggio da piazza San Pietro. Il convoglio in versione ridotta percorrerà le vie del centro storico di Roma, passando dal Pantheon prima di pranzo.
L'ultimo segmento del mattino terminerà la corsa intorno alle 13:30 al Gazometro, struttura del quartiere Ostiense che dal 1967 è proprietà di Eni, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, e che è diventato un luogo iconico proprio grazie al recupero avviato negli ultimi anni.
Il Gazometro: innovazione e cultura
Un simbolo per Roma ma ora anche pieno d'innovazione: al Gazometro, Eni fa ricerca e sviluppo, la scuola di impresa, l'accademia di Niko Romito e quella di Enilive. L'area di via Ostiense ospita il distretto di innovazione ROAD, una rete di grandi imprese che credono nella collaborazione e nella ricerca. Non solo. Il Gazometro è aperto a grandi eventi come 'Videocittà' e 'Maker Faire' e ai programmi del 'FAI'. Un luogo tornato a vivere con molte iniziative sostenute dall'impegno di Eni. Un posto ripartito dopo quasi cento anni, che parla a Roma e al mondo.
Eni e il sostegno allo sport
La staffetta in Italia illuminerà anche diversi territori in cui è presente Eni, che ha scelto di sostenere lo sport e i suoi valori come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Il percorso pomeridiano della fiamma
Dal Gazometro, dopo la pausa pranzo, si ripartirà in direzione piazza del Campidoglio: la Fiamma vi arriverà intorno alle 16. Da lì, senza soste, il convoglio si dirigerà verso i Fori Imperiali e il Colosseo. Intorno alle 19:30 l'arrivo a Piazza del Popolo.