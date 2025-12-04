La Fiamma Olimpica arriva in Italia. Ecco i tedofori città per città

AGI - La Fiamma Olimpica arriva in Italia per iniziare il suo lungo e appassionante viaggio attraverso le 20 regioni percorrendo 12.000 chilometri. Sarà un viaggio di 63 giorni che accenderà la passione e farà crescere l'attesa in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che inizieranno il 6 febbraio prossimo allo stadio San Siro di Milano.
Dopo un viaggio di nove giorni attraverso la Grecia, la staffetta di oltre 450 tedofori che ha percorso 2.200 chilometri ha portato il fuoco sacro dell'olimpismo dall'Antica Olimpia allo stadio Panatenaico di Atene, culla dei Giochi moderni, per la consegna al Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026. Il viaggio della Fiamma Olimpica inizierà il giorno di San Nicolò, sabato 6 dicembre, dall'iconico stadio dei Marmi a Roma. Il convoglio che accompagnerà il viaggio in Italia della Torcia Olimpica sarà lungo quasi 200 metri e si muoverà a una velocità di circa 4 chilometri orari. Ogni giornata inizierà alle ore 7.30 e terminerà intorno alle 19.30 con l'accensione del braciere nella città di tappa. Tutti i 10.001 tedofori, ambasciatori dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, saranno il simbolo di passione, talento, energia e rispetto, e porteranno con loro la promessa di un futuro più luminoso e di un cambiamento verso una società sempre più inclusiva.
La staffetta della Torcia Olimpica vedrà tra i suoi protagonisti atleti e atlete di discipline olimpiche e paralimpiche, campioni e campionesse di Giochi olimpici sia estivi che invernali, ma anche volti noti dello spettacolo e storie di ispirazione quotidiana per tutti.
Le tappe e i tedofori "illustri"
- ROMA 6 dicembre – Achille Lauro, Matteo Berrettini, Andrea Bargnani, Massimiliano Biaggi;
- VITERBO 7 dicembre – Martin Castrogiovanni, Giancarlo Peris, Martina Centofanti;
- TERNI 8 dicembre – Danilo Petrucci, Alessio Foconi, Massimiliano Rota, Tonino Viali;
- PERUGIA 9 dicembre – Andrea Ranocchia, Simone Giannelli, Margherita Castellani;
- SIENA 10 dicembre – Tommy Marino, Elena Vallortigara, Alice Volpi, Paolo Lorenzi;
- FIRENZE 11 dicembre – Al Bano Carrisi, Veronica Angeloni, Leonardo Fabbri, Lorenzo Zazzeri;
- LIVORNO 12 dicembre – Ambra Sabatini, Aldo Montano, Leonardo Fiaschi, Igor Protti;
- NUORO 13 dicembre – Melissa Satta, Nicola Bartolini, Silvia Basolu, Gianmario Fancello;
- CAGLIARI 14 dicembre – Dalia Kaddari, Lorenzo Patta, Giulia Stagno, Stefano Oppo;
- PALERMO 15 dicembre – Filippo Inzaghi, Rachid Berradi, Sofia Giunchiglia;
- AGRIGENTO 16 dicembre – Mirco Scarantino, Elena Dibattista, Matteo Platania, Emma Colletti;
- SIRACUSA 17 dicembre – Luigi Busà, Nick Di Giovanni, Valentino Gallo, Irene Burgo;
- CATANIA 18 dicembre – Tania Di Mario, Salvatore Cavallaro;
- REGGIO CALABRIA 19 dicembre – Vincenzo Nibali, Daniele Garozzo, Daniela Rita Dattilo, Fabio Vazzana;
- CATANZARO 20 dicembre – Antonio Fuoco, Anna Russo, Simone Alessio, Francesca Stancati;
- SALERNO 21 dicembre – Stefano Maiolica, Rossella Gregorio, Claudia Mandia;
- POMPEI 22 dicembre – Alessandra Mastronardi, Immacolata Cerasuolo, Sandro Cuomo;
- NAPOLI 23 dicembre – Giuseppe Abbagnale, Fabio Cannavaro, Massimiliano Rosolino, Ciro Ferrara;
- LATINA 26 dicembre – Romano Battisti, Alessio e Matteo Sartori, Alessia Mesiano, Mauro Di Prospero;
- BENEVENTO 27 dicembre – Rossana Pasquino;
- POTENZA 28 dicembre – Arisa, Francesca Palumbo, Domenico Acerenza, Donato Telesca;
- TARANTO 29 dicembre – Antonio Giovinazzi, Carlo Molfetta, Roberta Vinci, Antonella Palmisano;
- LECCE 30 dicembre – Ferdinando De Giorgi, Olsi Paja, Stefano Petranca;
- BARI 31 dicembre – Marco Vignola, Carmela Glorioso;
- CAMPOBASSO 1 gennaio 2026 – Andrea Lalli, Maria Centracchio, Rossella Ferro, Alessio D'Agostino;
- PESCARA 2 gennaio – Federica Ciampoli, Daniele Fontecchio, Roberta Pagliuca, Luca Ultimo Bronzi;
- L'AQUILA 3 gennaio – Paolo Aquilio, Christian Dervishi, Giovanni Scalisi, Alessandra Susmeli;
- ANCONA 4 gennaio – Claudia Rossi, Luigi Casadei, Mattia Occhinero;
- RIMINI 5 gennaio – Valentina Vezzali, Matteo Signani, Nicole Piomboni, Milva Rossi;
- BOLOGNA 6 gennaio – Marco Belinelli, Sabina Valbusa, Luigi Samele, Marco Di Vaio;
- FERRARA 7 gennaio – Jessica Rossi, Mirco Antenucci, Alessia Maurelli, Martina Santandrea;
- PARMA 8 gennaio – Giulia Ghiretti, Alessandro Fattori, Franco Bertoli;
- GENOVA 9 gennaio – Gabriele Lanza, Tommaso Cassissa, Linda Cerruti, Ilaria Elvira Accame;
- CUNEO 10 gennaio – Elisa Rigaudo, Nicola Dutto, Maurizio Damilano;
- TORINO 11 gennaio – Federico Basso, Marina Lubian, Carlotta Gilli, Francesco "Pecco" Bagnaia;
- AOSTA 12 gennaio – Andrea Macrì, Federico Pellegrino, Arianna Follis, Francesca Ghirelli e Andrea Soncin;
- NOVARA 13 gennaio – Nicole Orlando, Riccardo Bisatti, Francesca Gallina, Francesca Marsaglia;
- VARESE 14 gennaio – Massimiliano Allegri, Alessandro Andreoni, Andrea Meneghin, Francesca Cesarini;
- PAVIA 15 gennaio – Gli Autogol, Danielle Madam, Mauro Nespoli, Lorenzo Bernardi;
- PIACENZA 16 gennaio – Alessandro Cattelan, Silvia Zanardi, Andrea Dallavalle;
- BRESCIA 17 gennaio – Domenico Fioravanti, Ambra Angiolini, Anna Danesi, Vanessa Ferrari;
- VERONA 18 gennaio – Paola Pezzo, Elia Viviani, Elena Cecchini, Sara Simeoni;
- MANTOVA 19 gennaio – Roberto Boninsegna, Grazia Attene, Lucilla Boari;
- VICENZA 20 gennaio – Gelindo Bordin;
- PADOVA 21 gennaio – Mirko Bergamasco, Mauro Bergamasco, Silvio Martinello, Novella Calligaris;
- VENEZIA 22 gennaio – Red Canzian, Cristiana Capotondi, Francesco Lamon, Alessandro Troncon;
- TRIESTE 23 gennaio – Margherita Granbassi, Alberto Tonut, Veronica Toniolo, Giovanna Micol;
- UDINE 24 gennaio – Rachele Sangiuliano, Lodovica Comello, Michele Antonutti, Luigi De Agostini;
- BELLUNO 25 gennaio – Francesca Porcellato, Monica De Gennaro, Giada Rossi, Davide Giozet;
- CORTINA D'AMPEZZO 26 gennaio – Giacomo Agostini, Massimo Boldi, Carlo Calzà;
- BOLZANO 27 gennaio – Kristian Ghedina, Carolina Kostner, Tania Cagnotto, Gustavo Thoeni;
- CAVALESE 28 gennaio – Christian Zorzi, Franco Nones, Alessandra Repucci;
- TRENTO 29 gennaio – Amos Mosaner, Orietta Bertò, Ruggero Tita, Matteo Anesi;
- LIVIGNO 30 gennaio – Giorgio Rocca, Elisa Nakab, Federica Sosio, Daniel Pedranzini;
- SONDRIO 31 gennaio – Simone Bertini, Claudio Pedrazzini;
- LECCO 1 febbraio – Nausicaa Dell'Orto, Ematoshi, Piero Poli;
- BERGAMO 2 febbraio – Martina Caironi, Giorgio Pasotti, Paola Magoni;
- COMO 3 febbraio – Javier Zanetti, Alisha Lehmann, Riccardo Moraschini, Cesc Fàbregas;
- MONZA 4 febbraio – Paolo Nespoli, Filippo Tortu, Arianna Errigo, Diana Bianchedi;
- MILANO 5 febbraio – Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Luca Parmitano, Gianluca Torre.