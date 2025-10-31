100 giorni a Milano Cortina, svelati i podi e 12 nuovi tedofori

agi - A 100 giorni esatti dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, a Milano, presso Palazzo Lombardia, sono stati presentati i podi ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici e sono stati annunciati 12 nuovi tedofori appartenenti al team dei Digital Ambassador di Milano Cortina 2026.
Durante l'evento, Raffaella Panier, Director of Brand Identity and Look of the Games della Fondazione Milano Cortina 2026, e Fabio Coppola, Head of Olympics and Paralympics Italia di Procter & Gamble, hanno svelato i podi ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Realizzati da Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con lo studio Cavaletti + Pagliariccio, i podi uniscono design contemporaneo e artigianato italiano, incarnando l'identità di questa edizione.
Design e caratteristiche dei podi
Il progetto si distingue per alcune caratteristiche chiave: essenzialità, modularità, unicità e dinamismo, principi guida che hanno ispirato non solo il design dei podi, ma l'intero sistema di oggetti e scenografie ideate per le Victory Ceremonies.
Realizzati in legno e metallo, i podi si adattano alle diverse discipline, individuali e di squadra – possono infatti accogliere fino a dieci atleti per medaglia – e sono completamente accessibili grazie a rampe e cordoli anticaduta, pensati per rispondere alle esigenze degli atleti paralimpici.
Un progetto sostenibile e inclusivo
Come parte dell'iniziativa Campioni Ogni Giorno, P&G, sponsor globale del Comitato Olimpico e Paralimpico Internazionale, insieme a Esselunga e alla Fondazione Milano Cortina 2026, si impegnerà a dare una seconda vita ai podi. Al termine della campagna Amici di Scuola e dello Sport di Esselunga, verranno selezionate società sportive dilettantistiche che promuovono la pratica sportiva inclusiva, alle quali sarà assegnato un podio ufficiale, con l'obiettivo di destinarne almeno uno a ciascuna delle regioni in cui Esselunga è presente.
I Digital Ambassador tedofori
Saranno 10.001 i tedofori che avranno l'onore di portare la Fiamma Olimpica e, durante l'evento in Regione Lombardia, sono stati annunciati i 12 Digital Ambassador di Milano Cortina 2026 che saranno tedofori. Ad avere l'onore di portare la Fiamma Olimpica saranno: i content creator Sofia Dalle Rive, Ludovica Tomasoni, Stefano Maiolica, Alessandro Santaterra, Margherita Pontecorvo, Emanuele Mauri, Mirko Tassin, l'attore e content creator Tommaso Cassissa, la music performer Roberta Branchini, la chef creator Ludovica Gargari e il cane Chico, primo Digital Ambassador a quattro zampe nella storia dei Giochi.