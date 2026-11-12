Italia-Marocco, Sace e Ocp aprono nuove opportunità d’affari

AGI - La cooperazione industriale tra Italia e Marocco si rafforza attraverso nuove opportunità per le imprese italiane, nell’ambito del piano di investimenti da 13 miliardi di dollari del gruppo marocchino Ocp.
È questo l’obiettivo dell’iniziativa “Sace Connects – Live Business Matching with Ocp Group Morocco”, organizzata da Sace presso la sede del gruppo Ocp a Casablanca, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Marocco, Pasquale Salzano, e dei rappresentanti delle imprese italiane interessate ai programmi di sviluppo del colosso marocchino dei fosfati e dei fertilizzanti.
Una collaborazione avviata nel 2025
L’appuntamento rappresenta la seconda tappa del percorso di collaborazione avviato nel novembre 2025 presso la sede di Sace a Milano e si inserisce nel quadro dell’operazione Push Strategy, conclusa nel maggio dello stesso anno a favore di Ocp per un importo di 365 milioni di euro.
Il finanziamento, erogato da Bnp Paribas e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e interamente garantito da Sace, è destinato a sostenere il percorso di sviluppo industriale e di transizione sostenibile del gruppo marocchino.
Si tratta della prima operazione garantita da Sace in Marocco nell’ambito della Push Strategy, nonché del primo finanziamento realizzato attraverso il Green Finance Framework di Ocp.
Salzano: “Nuove opportunità di cooperazione concreta”
Nel suo intervento, l’ambasciatore Salzano ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per rafforzare i rapporti economici e industriali tra i due Paesi.
“Un anno fa si è svolto a Milano il primo incontro di business matching tra Sace e Ocp. Oggi proseguiamo questo dialogo qui in Marocco”, ha dichiarato il diplomatico, osservando che la nuova tappa rappresenta un passo avanti nella collaborazione.
“Avvicina le imprese italiane alle attività industriali e alle priorità di investimento di Ocp, creando nuove opportunità di cooperazione concreta”, ha aggiunto.
Il ruolo del finanziamento da 365 milioni
Salzano ha richiamato il valore dell’accordo finanziario da 365 milioni di euro, definendolo una base concreta per lo sviluppo di nuove relazioni industriali.
“Questo accordo dimostra come gli strumenti finanziari possano avvicinare le nostre comunità imprenditoriali e creare opportunità sia per l’industria italiana sia per quella marocchina”, ha affermato l’ambasciatore.
Ocp investe 13 miliardi di dollari entro il 2027
Ocp, uno dei principali gruppi industriali marocchini e leader mondiale nelle soluzioni per la nutrizione delle piante e nei fertilizzanti a base di fosfati, ha avviato un programma di investimenti da circa 13 miliardi di dollari per il periodo 2023-2027.
Il piano punta ad ampliare la capacità produttiva e ad accelerare la transizione energetica e ambientale delle attività industriali, attraverso il ricorso alle energie rinnovabili, una gestione più sostenibile delle risorse idriche e lo sviluppo di fertilizzanti a minore impatto ambientale.
Acqua, energia pulita e tecnologie industriali
Tra gli obiettivi figurano l’utilizzo esclusivo di acqua non convenzionale e il raggiungimento del 100 per cento di energia pulita entro il 2027.
Il programma apre prospettive di collaborazione per le aziende italiane in diversi comparti: dalle tecnologie e dai macchinari per l’estrazione e la lavorazione dei fosfati all’impiantistica industriale, dalla componentistica meccanica, elettrica e idraulica ai sistemi di automazione, fino alle energie rinnovabili, al trattamento delle acque, all’agricoltura e alle tecnologie per la produzione di fertilizzanti.