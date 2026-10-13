Algeria, il cous cous protagonista della diplomazia culturale a Roma

AGI - A Roma, l’Algeria ha scelto uno dei propri simboli più familiari per raccontarsi al mondo: il cous cous. Presentato durante una dimostrazione culinaria nell’ambito del Salone internazionale “Dai semi al cibo”, organizzato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) dall’8 al 12 ottobre, il piatto è diventato il punto di partenza per raccontare una storia più ampia, fatta di territori, trasmissione familiare e identità mediterranea.
Un piatto che cambia da regione a regione
La dimostrazione nello spazio algerino ha permesso di mostrare le diverse fasi della preparazione e la varietà degli ingredienti utilizzati nelle differenti regioni del Paese.
Partendo da una base comune — la semola di grano duro lavorata e cotta al vapore — le ricette cambiano sensibilmente da un’area all’altra, con verdure, carni, legumi e condimenti che riflettono tanto le abitudini alimentari quanto le caratteristiche agricole e climatiche locali.
È anche questa varietà a spiegare il ruolo particolare occupato dal cous cous nelle società del Maghreb. Non è soltanto un piatto quotidiano o delle feste, ma una pratica sociale, legata ai pasti familiari, alle celebrazioni e ai momenti di condivisione.
Dal 2020 patrimonio culturale immateriale dell’Unesco
Nel 2020, le conoscenze, i saperi e le pratiche legate alla preparazione e al consumo del cous cous sono stati iscritti dall’Unesco nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, attraverso una candidatura congiunta di Algeria, Marocco, Mauritania e Tunisia.
A Roma, questo riconoscimento assumeva un significato particolare. In una manifestazione dedicata al percorso “dai semi al cibo”, il cous cous ricorda infatti come l’alimentazione si trovi all’incrocio tra agricoltura, trasformazione, patrimonio, identità e sicurezza alimentare.
Il grano duro da cui nasce rimanda direttamente ai temi della produzione cerealicola, della gestione dell’acqua e della resilienza agricola, sempre più centrali nelle politiche dei Paesi mediterranei.
La gastronomia come strumento di diplomazia
Per l’Algeria, la gastronomia diventa così anche uno strumento di rappresentazione internazionale. Nelle grandi sedi multilaterali, la diplomazia alimentare consente di raccontare un Paese al di là degli indicatori economici o delle posizioni politiche.
Un prodotto locale, una ricetta e un gesto culinario possono trasmettere l’immagine di una società in una forma immediatamente comprensibile a un pubblico straniero.
La partecipazione algerina si inserisce inoltre in una tendenza più ampia: quella dei Paesi che utilizzano sempre più il patrimonio gastronomico come elemento di proiezione culturale.
Un segno d’identità condiviso nel Maghreb
Da questo punto di vista, il cous cous presenta una caratteristica particolare. È profondamente radicato nelle tradizioni nazionali, ma al tempo stesso condiviso in tutto il Maghreb, diventando contemporaneamente un segno d’identità e un linguaggio comune tra diverse società nordafricane.
A Roma, l’interesse suscitato dallo stand algerino tra visitatori, delegazioni e rappresentanti istituzionali ha mostrato quanto questa dimensione resti immediatamente leggibile.
Dietro un piatto apparentemente semplice si trovano tecniche, prodotti agricoli, memorie familiari e differenze regionali. Il cous cous diventa così meno una curiosità gastronomica che un modo per raccontare l’Algeria attraverso ciò che produce, cucina e tramanda.