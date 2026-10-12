Italia Marocco: per Roma il Regno diventa un test della sua strategia economica in Africa

AGI - L’Italia prova a dare una dimensione più industriale al rapporto con il Marocco, considerando il Regno non soltanto come mercato di esportazione, ma come piattaforma produttiva, logistica e di accesso al continente africano.
L’accordo firmato a Prato tra Cna Toscana Centro e Camera di commercio marocchina in Italia è limitato nelle dimensioni, ma indicativo di un’ambizione più ampia: aiutare le piccole e medie imprese italiane a passare dalla vendita di prodotti a partnership locali, joint venture e catene del valore condivise.
Il protocollo prevede missioni economiche, incontri tra imprese e istituzioni, assistenza nella ricerca di partner e iniziative comuni sui mercati marocchino e africano. Per le Pmi italiane, spesso meno attrezzate dei grandi gruppi nell’affrontare mercati complessi, disporre di un interlocutore locale può fare la differenza tra una presenza occasionale e un radicamento duraturo. Il Marocco presenta da questo punto di vista caratteristiche particolari.
Marocco, una delle principali piattaforme industriali del continente
La posizione tra Europa, Atlantico e Africa, la rete portuale, le infrastrutture e la crescita di comparti come automotive, aerospazio, energie rinnovabili e logistica ne hanno fatto una delle principali piattaforme industriali del continente.
È proprio questo elemento ad avvicinare il Paese alla logica del Piano Mattei: utilizzare investimenti, tecnologia e cooperazione industriale per costruire relazioni economiche che vadano oltre il commercio tradizionale. L’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione europea Romano Prodi ha recentemente sintetizzato la posta in gioco definendo il Marocco un “partner naturale” per l’Italia.
In un editoriale, Prodi sottolinea il ruolo del Paese come snodo tra Europa e Africa e la rapidità con cui Rabat ha costruito infrastrutture e attirato investimenti esteri. Tra gli esempi cita il peso del porto di Tangeri, la crescita dell’industria automobilistica e l’arrivo di investimenti internazionali di grande scala nelle batterie e nelle tecnologie legate alla transizione energetica. Il quadro ricorda però anche che l’Italia non arriva su un terreno vuoto.
Il paese conduce una propria politica industriale
Il Marocco conduce una propria politica industriale e mette in concorrenza capitali, tecnologie e partner europei, asiatici e americani. Le imprese italiane dovranno quindi offrire qualcosa di più di un prodotto competitivo: trasferimento di competenze, subfornitura locale, formazione, finanziamento e capacità di accompagnare l’internazionalizzazione delle filiere marocchine saranno elementi sempre più importanti.
Gli scambi bilaterali costituiscono già una base solida. Nel 2025 hanno raggiunto 4,75 miliardi di euro, mentre le esportazioni italiane sono cresciute dell’8,1 per cento, sfiorando i tre miliardi. Macchinari, tessuti e tecnologie agricole figurano tra le principali vendite italiane, mentre il Marocco esporta in Italia veicoli, componenti automobilistici, prodotti ittici e abbigliamento. Prodi segnala tuttavia anche un limite politico: a suo giudizio, il potenziale dei rapporti italo-marocchini resta in parte frenato dalla rivalità tra Rabat e Algeri, mentre l’Italia deve preservare una partnership energetica strategica con l’Algeria.
È un vincolo rilevante per Roma, che punta a rafforzare la propria proiezione in Nord Africa senza trasformare i diversi partenariati in scelte esclusive.
L’accordo di Prato assume così un significato più ampio. Per l’Italia, la questione centrale non è quanti macchinari in più riuscirà a vendere in Marocco, ma se saprà inserire le proprie Pmi nelle reti industriali, finanziarie e logistiche che il Regno sta costruendo tra Europa e Afric