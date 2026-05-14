Aleppo e la memoria archeologica siriana

AGI – Ad Aleppo, in Siria, l'Italia sostiene un progetto di formazione per archeologi e curatori. Presso il Museo Nazionale di Aleppo, il secondo museo più importante del Paese dopo il Museo Nazionale di Damasco, è stato avviato "Hands on Heritage". Questo progetto, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è dedicato alla formazione di giovani archeologi, studenti e curatori siriani nella gestione e catalogazione del patrimonio storico.
Tra reperti conservati per anni in magazzini improvvisati, casse spostate durante il conflitto e archivi rimasti incompleti dall'inizio della guerra civile siriana, il Museo Nazionale di Aleppo sta gradualmente cercando di ricostruire la memoria archeologica della Siria.
Un programma di formazione di tre mesi
L'iniziativa, organizzata dalla Direzione Generale delle Antichità e dei Musei (DGAM) siriana in collaborazione con l'Università di Firenze, avrà una durata di tre mesi e coinvolgerà 24 partecipanti, tra cui studenti dell'Università di Aleppo e personale della Soprintendenza Archeologica locale.
Il lavoro degli specialisti italiani
Il programma è guidato da un gruppo di specialisti italiani giunti nel nord della Siria per lavorare direttamente sugli oggetti custoditi nel museo, molti dei quali provengono da alcuni dei più importanti siti archeologici del Medio Oriente.
Organizzazione dell'archivio
"L'obiettivo primario è organizzare e archiviare i documenti attualmente trascurati all'interno dell'edificio, offrendo al contempo formazione a studenti e curatori", ha spiegato all'Agenzia Nova Marina Pucci, professoressa associata all'Università di Firenze specializzata in archeologia dell'Asia occidentale.
Un museo segnato dalla guerra
Il progetto si inserisce in un contesto ancora profondamente segnato dagli effetti della guerra civile siriana. Durante gli anni più bui del conflitto, Aleppo è stata uno dei principali teatri di scontri tra le forze governative e i gruppi armati, con gravi distruzioni nel centro storico e danni diffusi anche alle istituzioni culturali.
Messa in sicurezza delle collezioni
Il Museo Nazionale, pur essendo scampato alla devastazione subita da altre istituzioni, ha dovuto mettere in sicurezza parte delle sue collezioni e trasferire numerosi pezzi.
Accesso al patrimonio per i giovani archeologi
"Il museo ha subito danni e alcuni oggetti sono stati spostati. Da qui la necessità di creare sistemi di inventario e documentazione più efficaci", ha spiegato la professoressa Pucci. Secondo la ricercatrice, molti giovani archeologi siriani non hanno mai avuto accesso diretto al patrimonio custodito nei depositi del museo.
Riscoprire collezioni uniche
"Per questi giovani, questa è un'opportunità importantissima, perché finalmente possono vedere oggetti incredibili che non hanno avuto la possibilità di studiare di persona per quasi 16 anni", ha dichiarato la professoressa a Nova.
Tesori dell'antico Vicino Oriente
Tra i reperti conservati ad Aleppo si trovano oggetti provenienti dagli antichi regni di Mari e Ugarit, città fondamentali per la storia dell'antico Vicino Oriente. La collezione comprende tavolette cuneiformi, statue, oggetti rituali e testimonianze delle prime forme di scrittura comparse nella regione migliaia di anni fa.
Rare testimonianze di scrittura cuneiforme
"Si tratta di oggetti estremamente rari, alcuni dei quali rappresentano i più antichi esempi conosciuti di scrittura cuneiforme", ha spiegato la professoressa Pucci. "Qui si trova una straordinaria collezione di statue e documenti che persino i ricercatori solitamente vedono solo in libri o archivi fotografici", ha aggiunto.
Valorizzazione del patrimonio digitale
Oltre al lavoro tecnico di catalogazione e conservazione, il progetto include anche attività legate alla comunicazione digitale e alla promozione online del patrimonio culturale.
Formazione per raccontare la storia del patrimonio siriano
I partecipanti stanno lavorando alla creazione di strumenti per i social media e contenuti fotografici per valorizzare il museo e le sue collezioni. "Sono tutti molto coinvolti e reattivi; aspettavano con impazienza questa opportunità", ha osservato la professoressa Pucci.
Verso una nuova narrazione museale
Secondo la professoressa, l'obiettivo a lungo termine non è solo la conservazione fisica degli oggetti, ma anche il modo in cui la Siria del dopoguerra racconterà la sua storia storica e culturale. «L'idea è di contribuire alla riorganizzazione del museo allontanandosi un po' dalla narrazione del periodo coloniale francese», ha spiegato.
Il ruolo dei partner internazionali
«In quanto stranieri, non possiamo gestire direttamente l'allestimento, perché il museo rappresenta l'identità siriana, ed è giusto che siano i siriani a decidere come raccontare questa storia", ha aggiunto la signora Pucci. "Quello che possiamo fare è condividere metodi, esperienze e strumenti affinché i curatori locali possano costruire autonomamente il futuro del museo", ha concluso.