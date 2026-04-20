Marocco-Italia: Essaouira vetrina della diplomazia culturale.

AGI - A Essaouira, in Marocco, la quarta edizione di “La Dolce Vita à Mogador” si è affermata come uno degli eventi più emblematici della cooperazione culturale tra il Paese del Maghreb e l'Italia. Svoltosi dal 15 al 18 aprile, il festival ha confermato il ruolo crescente della cultura come strumento di dialogo nelle relazioni bilaterali, in un contesto mediterraneo spesso dominato da preoccupazioni politiche e di sicurezza.
La presenza dell'Ambasciatore italiano Salzano
Presente all'evento, l'Ambasciatore italiano in Marocco, Pasquale Salzano, ha sottolineato la portata del festival, che va ben oltre la semplice programmazione cinematografica. “È uno spazio di incontro tra il cinema italiano e il pubblico marocchino, ma anche con studenti e professionisti del settore, all'interno di una comunità culturale aperta al dialogo tra le due sponde del Mediterraneo”, ha affermato. Secondo lui, questa iniziativa permette a mondi culturali diversi di “riconoscersi, dialogare e arricchirsi reciprocamente”.
L'ambizione educativa del Festival
Al centro del progetto c'è una forte ambizione educativa. Il festival attribuisce grande importanza al pubblico giovane, alle scuole e ai programmi di formazione, con particolare attenzione alla trasmissione e all'apertura. "Queste iniziative contribuiscono a costruire nel tempo un rapporto più profondo tra Italia e Marocco, basato sulla conoscenza, la curiosità e il rispetto", ha sottolineato il diplomatico. In una regione spesso associata a tensioni migratorie e divisioni geopolitiche, "La Dolce Vita a Mogador" offre una prospettiva diversa sullo spazio mediterraneo, incentrata sulla creatività, lo scambio di idee e la condivisione di visioni. Essaouira, città storicamente legata al cinema, offre una cornice particolarmente simbolica per questo approccio.
Un patrimonio cinematografico e un ponte culturale
Il consigliere reale André Azoulay ha osservato che la città è stata lo sfondo di numerose produzioni internazionali. Ha citato in particolare il film di Orson Welles "Otello", girato in gran parte nella Medina e premiato con la Palma d'Oro a Cannes. "È stata, in un certo senso, la Palma d'Oro di Essaouira", ha affermato, invitando i cineasti a trarre ispirazione dallo "spirito di Mogador, fatto di colore, mistero e luce". L'aspetto di ponte culturale promosso dagli organizzatori è stato sottolineato anche dalla direttrice artistica del festival, Laura Delli Colli. "Combinare il cinema italiano con una città così iconica è stata, fin dall'inizio, una sfida entusiasmante", ha spiegato, evidenziando la crescita graduale dell'evento e la sua integrazione nel panorama culturale locale.
Ponti artistici e diplomazia culturale
Anche gli artisti presenti hanno sottolineato la capacità del festival di creare ponti. Il regista marocchino Driss Roukhe ha descritto l'evento come "prova vivente" del ruolo dell'arte nell'avvicinare le culture, mentre l'attrice Amal El Atrache ha evidenziato i profondi legami tra le società delle due sponde, alimentati da un patrimonio mediterraneo condiviso. L'edizione 2026 offre un programma variegato, che unisce film italiani contemporanei, documentari e produzioni marocchine. Prevede inoltre masterclass e incontri professionali pensati per favorire lo scambio e gettare le basi per future coproduzioni. In questo contesto, il festival si inserisce in una più ampia dinamica di diplomazia culturale, in cui il cinema diventa veicolo di influenza, dialogo e visibilità internazionale.