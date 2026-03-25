Lancio della task force SACE Africa per promuovere le esportazioni italiane

AGI – La nuova iniziativa strategica di Sace per incrementare la presenza delle imprese italiane in Africa: strumenti potenziati, supporto operativo e una presenza più forte nei mercati chiave per diversificare le esportazioni. È stata lanciata la Africa Task Force di Sace, un'iniziativa che si inserisce nel quadro del Piano Mattei e mira a fornire un supporto concreto all'espansione delle imprese italiane nei mercati africani. L'obiettivo è rafforzare la diversificazione geografica delle esportazioni in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e individuare nuove opportunità di crescita.
La Task Force adotta un approccio integrato che coniuga strumenti finanziari, presenza sul territorio e supporto operativo. Tra le principali novità, spiccano gli strumenti operativi potenziati, con l'introduzione di valutazioni gratuite di assicurabilità per le operazioni di credito fornitori nei 18 Paesi coperti dal Piano Mattei. Questa misura mira ad accelerare l'avvio di nuove attività e a facilitare l'accesso alle opportunità di esportazione, in particolare per le imprese del settore delle macchine utensili.
Sace: Maggiore presenza locale e supporto alle imprese
In termini di presenza locale, Sace prevede di rafforzare la propria rete di consulenti per l'export in diversi paesi africani, tra cui Ghana, Kenya, Nigeria e Sudafrica. L'iniziativa prevede anche la creazione di canali commerciali dedicati, con un team specializzato e un contatto diretto per facilitare l'accesso ai servizi. È inoltre previsto un supporto commerciale e formativo, con forum internazionali per le imprese – in particolare in Costa d'Avorio – iniziative di networking e programmi di formazione specializzati, tra cui l'Africa Champion Program, giunto alla sua seconda edizione. Le prossime fasi si svolgeranno in Algeria e successivamente in Ghana.
Il potenziale dell'Africa e il credito ai fornitori
Secondo il management di Sace, l'Africa rappresenta una regione con un forte potenziale per le imprese italiane e richiede strumenti concreti, nonché una presenza sempre più capillare. In questo contesto, il credito commerciale si sta dimostrando uno degli strumenti più efficaci per sostenere le esportazioni, consentendo alle imprese di offrire dilazioni di pagamento ai clienti esteri, mitigando al contempo i rischi di credito e politici.
Impegno di Sace e settori strategici
La Task Force si inserisce in un impegno già significativo: nell'ambito del Piano Mattei, Sace ha finalizzato operazioni per un valore di circa 3,6 miliardi di euro, contribuendo a progetti per un totale di 18,5 miliardi di euro e supportando oltre 200 imprese italiane. Questa azione si concentra su settori strategici quali energia, infrastrutture, agroalimentare, acqua, sanità e istruzione. Sace svolge un ruolo particolarmente importante nel facilitare la partecipazione delle imprese italiane a grandi progetti infrastrutturali e allo sviluppo di corridoi strategici, supportando l'accesso a materie prime e risorse critiche. Il Piano Mattei si conferma quindi uno dei pilastri principali della politica economica estera italiana, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione con i paesi africani e promuovere lo sviluppo condiviso.