Africa: Simest esorta le PMI italiane a investire nel continente

AGI - Formazione e supporto alle aziende italiane che desiderano investire in Africa sono stati i temi di un incontro organizzato a Milano, il 29 gennaio, dalla rivista Africa e Affari. L'incontro ha offerto l'opportunità a esperti e rappresentanti delle istituzioni di discutere della situazione del continente africano e delle sue prospettive economiche fino al 2026. L'incontro, intitolato "Africa 2026: Prospettive politiche ed economiche per il continente", ha fatto seguito a un convegno analogo tenutosi a Roma pochi giorni prima per presentare l'ultimo rapporto della rivista e fare il punto sulle opportunità imprenditoriali italiane. Tra i presenti all'evento milanese c'erano Fabio Massimo Ballerini, dell'Ufficio di Missione del Piano Mattei pressola Presidenza del Consiglio; Roberta Rughetti, Direttrice di Amref Health Africa; Duccio Tenti di UNDP e Simone Nonnis, della divisione Wealth Management del Gruppo Mediolanum.
Durante il simposio, una particolare attenzione è stata dedicata alle risorse finanziarie messe a disposizione dal Governo italiano, attraverso le sue controllate, per sostenere gli investimenti italiani. Lo strumento finanziario "Misura Africa" di Simest, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), è stato accolto con favore come strumento per garantire l'internazionalizzazione sicura delle imprese italiane nel continente. Viola Di Caccamo, Responsabile Relazioni Esterne di Simest, ha spiegato che il gruppo ha lanciato questo strumento nel 2024 in collaborazione con il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, invitando le piccole e medie imprese (PMI) a rafforzare la propria presenza in Africa.
"Si tratta di un meccanismo che abbiamo sviluppato tenendo conto delle esigenze specifiche delle PMI", ha affermato, collegando il rafforzamento della presenza delle imprese italiane in Africa alla diversificazione dei canali commerciali. Questo strumento è rivolto alle aziende già attive nel continente e a quelle che stanno valutando nuovi investimenti, comprese quelle integrate nelle filiere di grandi gruppi esportatori. "Anche le aziende più piccole della filiera possono trarne beneficio", ha sottolineato
Il programma finanzia iniziative legate alla crescita aziendale, che vanno dall'ammodernamento dei macchinari e dall'aumento del capitale agli investimenti in beni immateriali e alla digitalizzazione. "Finanziamo tutto ciò che può aumentare il valore dell'azienda", spiega Caccamo, che sottolinea come anche i progetti relativi ai mercati africani beneficino di un contributo a fondo perduto fino al 20%, nonché di un'esenzione dai requisiti di garanzia per lo sviluppo della presenza aziendale nel continente. Anche la formazione è ammissibile.
"Anche la formazione del personale africano può essere finanziata", ha precisato Caccamo, specificando che questo aspetto è parte integrante dei progetti, in conformità con il Piano Mattei. Secondo i dati presentati da Simest, il programma "Misura Africa" ha mobilitato oltre 100 milioni di euro di investimenti dal 2024 e più di 85 aziende hanno beneficiato di questo finanziamento.