Il numero di migranti che arrivano in Italia è diminuito. La Libia rimane il principale punto di partenza.

AGI - Nei primi undici mesi del 2025, 63.447 migranti sono arrivati in Italia via mare, una cifra leggermente inferiore ai 63.537 registrati nello stesso periodo del 2024 (-0,14%). Tuttavia, questi livelli rimangono significativamente inferiori rispetto al 2023, quando gli arrivi totalizzarono 157.651 persone (-57,7%). Secondo i dati del Ministero dell'Interno italiano consultati dall'Agenzia Nova, la Libia rimane di gran lunga il principale paese di origine dei migranti in arrivo in Italia, con 56.177 migranti partiti principalmente dalle coste della Tripolitania, rispetto ai 39.781 dell'anno precedente (+41%). Quasi tutti gli attraversamenti verso l'Italia partono dalla Tripolitania nordoccidentale, dove operano le reti di trafficanti più organizzate.
Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), al 22 novembre 2025, 25.231 migranti erano stati intercettati e riportati in Libia, tra cui 21.902 uomini, 2.191 donne e 930 minori. Dall'inizio dell'anno, la rotta del Mediterraneo centrale ha registrato 568 morti e 619 dispersi. A titolo di confronto, nel 2024 si sono registrati 21.762 migranti riportati in Libia, 665 morti e 1.034 dispersi. Al contrario, la Libia orientale invia solo un numero marginale di persone in Italia: le partenze da quest'area sono principalmente verso la Grecia, con tratte più brevi verso Gavdos e Creta. Questa rotta ha registrato un picco durante l'estate del 2025, con circa 5.000 arrivi. Il ricordo del naufragio di Pylos del 2023, che costò centinaia di vite, è un duro promemoria dei pericoli associati all'utilizzo di imbarcazioni grandi e sovraffollate. Gli arrivi greci sono tuttavia diminuiti di recente, grazie ai più stretti legami di sicurezza tra Atene e le autorità di Bengasi, sebbene la rotta rimanga instabile. Per quanto riguarda l'Italia, la Sicilia rimane il principale punto di ingresso (53.629 arrivi), seguita da Calabria (2.309), Sardegna (1.920), Puglia (1.090) e Toscana (1.073). In termini di nazionalità dichiarate, il Bangladesh è in testa (19.283 migranti), seguito da Egitto (8.751), Eritrea (7.486), Pakistan (4.284) e Sudan (3.908).
Secondo l'ultimo rapporto trimestrale Displacement Tracking Matrix (DTM) dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), pubblicato il 7 ottobre, la Libia ospita attualmente 894.890 migranti provenienti da 45 paesi, con un aumento del 3% rispetto al trimestre precedente e del 18% su base annua. Il paese rimane quindi un importante snodo migratorio: sia come destinazione di lavoro, in particolare nei settori agricolo ed edile, sia come punto di transito verso l'Europa. L'OIM rileva che il 90% dei migranti proviene dai paesi limitrofi – Egitto, Niger, Sudan e Ciad – e che i fattori economici rappresentano l'83% della migrazione. Il DTM osserva anche un aumento degli arrivi via terra nel terzo trimestre del 2025, trainato dalla domanda di manodopera nella parte orientale del paese, impegnata in progetti di ricostruzione a seguito della tempesta tropicale Daniel. Sulla base di 349 osservazioni sul campo e 426 interviste, il 47% dei nuovi arrivati è transitato attraverso il Niger, il 32% attraverso l'Egitto, l'11% attraverso il Ciad e il 7% attraverso il Sudan.
I profili rimangono prevalentemente giovani e maschili: gli uomini sotto i 30 anni rappresentano l'84% degli arrivi, mentre le donne rappresentano meno dell'1%. Quasi tre quarti si sono rivolti ai trafficanti, con un costo medio di 416 dollari, e oltre l'89% è entrato attraverso valichi di frontiera non ufficiali. L'OIM rileva inoltre un crescente utilizzo di strade desertiche isolate e di viaggi notturni per evitare i pattugliamenti. Quasi la metà dei nuovi arrivati non ha un piano migratorio definito: il 40% intende rimanere temporaneamente in Libia, mentre il 14% prevede di proseguire verso l'Europa.