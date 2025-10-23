Bicentenario delle relazioni bilaterali tra Italia e Marocco, la cultura come ponte di dialogo
La diplomatie culturelle et la formation des jeunes générations constituent des outils essentiels pour bâtir la confiance mutuelle et la paix dans toute la Méditerranée.
Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Alessandro Giuli, e Mehdi Qotbi, Presidente della Fondazione Museo Nazionale del Marocco
ITALIA-MAROCCO DIPLOMAZIA CULTURALE PIANO MATTEI MEDITERRANEO
AGI - "La cultura è un pilastro dell'amicizia tra Italia e Marocco. Stiamo lavorando per rafforzare la cooperazione culturale e per sostenere Matera e Tetouan, Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo nel 2026". Con queste parole, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Alessandro Giuli, ha sintetizzato lo spirito del rinnovato partenariato tra Roma e Rabat, a seguito di un incontro con Mehdi Qotbi, Presidente della Fondazione Museo Nazionale del Marocco. L'incontro, tenutosi a Roma, ha gettato le basi per una nuova fase di collaborazione culturale tra i due Paesi, in linea con le linee guida del Piano Mattei per l'Africa e con l'obiettivo di rafforzare il dialogo euro-mediterraneo. "La cooperazione culturale", ha sottolineato Giuli, "è uno strumento di comprensione reciproca e un motore per uno sviluppo sostenibile basato sul rispetto, la creatività e la memoria condivisa". Nel corso dei colloqui, a cui hanno partecipato anche Emanuela Bruni, Presidente della Fondazione MAXXI, e Massimo Osanna, Direttore Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sono stati proposti diversi progetti espositivi congiunti da organizzare nei prossimi mesi in Italia e Marocco. Tali iniziative avranno lo scopo di mettere in luce i legami storici e le influenze artistiche tra le due sponde del Mediterraneo, nonché di promuovere programmi di formazione e scambio nei settori del restauro e della conservazione del patrimonio, sotto la direzione di Fabrizio Magani, Direttore Generale di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Bicentenario delle relazioni bilaterali tra Italia e Marocco, la cultura come ponte di dialogo

L'impegno italiano si inserisce nell'ambito delle relazioni diplomatiche che, nel 2025, celebrano il bicentenario del Trattato di Amicizia e Commercio firmato il 30 giugno 1825 tra il Regno di Sardegna e il Sultano Moulay Abd al-Rahman ibn Hisham. Un anniversario che, come ricordano fonti diplomatiche, "testimonia la profondità storica di un dialogo ininterrotto" e rappresenta oggi un'occasione per rilanciare la cooperazione bilaterale. In oltre due secoli di relazioni, Italia e Marocco hanno costruito un dialogo basato sulla fiducia e sul rispetto reciproci, attraversando importanti momenti storici: dalle missioni diplomatiche del XIX secolo, con figure come Edmondo De Amicis e Stefano Ussi, alla rinnovata amicizia dopo l'indipendenza marocchina del 1956, fino alle forme contemporanee di cooperazione politica, economica e scientifica. Un ruolo centrale in questo rapporto è svolto dall'Istituto Italiano di Cultura di Rabat, principale piattaforma per la promozione della lingua e della cultura italiana in Marocco. Organo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Istituto organizza corsi di lingua, mostre, proiezioni cinematografiche e conferenze. Gestisce inoltre una biblioteca e un centro di documentazione che promuovono la divulgazione del patrimonio culturale italiano al pubblico marocchino.

La nave San Giusto

Sul fronte diplomatico, il bicentenario è stato menzionato anche da Pasquale Salzano, Ambasciatore d'Italia a Rabat, in occasione dell'arrivo della nave scuola San Giusto nel porto di Casablanca. "Quest'anno ha un significato speciale per l'Italia e il Marocco. È la prima volta che si celebra questo anniversario, e farlo qui, in un porto simbolo di apertura e incontro, conferisce a questo momento un significato ancora più profondo", ha affermato Salzano. L'ambasciatore ha ribadito la necessità di "rendere il Mediterraneo non un confine, ma un ponte di cooperazione, sicurezza e sviluppo condiviso", sottolineando al contempo che la diplomazia culturale e la formazione delle giovani generazioni sono strumenti essenziali per costruire fiducia reciproca e pace.