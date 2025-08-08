L'Africa verso il commercio senza dollari: il caso etiope

AGI - L'Etiopia si sta muovendo verso la promozione delle transazioni commerciali con l'estero in valute diverse dal dollaro statunitense per ridurre i rischi di dipendenza dal dollaro e rafforzare i partenariati internazionali. Lo ha affermato il Ministro delle Finanze Eyob Tekalign in un'intervista all'emittente etiope EBC. Il ministro ha descritto la strategia del governo come uno "sforzo strategico" volto a rafforzare la bilancia commerciale e a proteggere l'economia dalla volatilità della moneta unica.
Tekalign ha rivelato che l'Etiopia ha già concluso accordi con gli Emirati Arabi Uniti (EAU) per consentire il commercio bilaterale in valute locali. Sono in corso discussioni con altri partner commerciali per espandere questa iniziativa. Secondo il Ministero, l'adozione di valute alternative migliorerà l'efficienza delle transazioni finanziarie, la liquidità monetaria e la competitività globale dell'Etiopia. Tekalign ha sottolineato l'impegno a perseguire una "resilienza economica a lungo termine" come parte di un più ampio impegno per diversificare i partenariati finanziari.
Dopo l'adesione ai BRICS – il blocco emergente formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ora allargato a dieci membri, tra cui l'Etiopia – Addis Abeba promuove da tempo una politica economica che valorizza la sua valuta locale, il birr. Mentre Donald Trump ha minacciato di imporre dazi del 100% sugli scambi con i paesi BRICS se il gruppo insisterà nel sostituire il dollaro statunitense come valuta di riserva o nel creare una nuova moneta comune, il tentativo di indipendenza dell'Etiopia ha trovato sostegno a Mosca, che si è dichiarata aperta a cambi valutari alternativi.
Il 10 luglio, la Banca Centrale Russa ha incluso il birr etiope e altre undici valute nella sua lista dei tassi di cambio e ha iniziato ad accettarle ufficialmente. Nell'ambito degli sforzi di Mosca per mitigare l'impatto economico delle sanzioni occidentali imposte al governo di Putin a causa del conflitto in Ucraina, la Russia ha ufficialmente incluso, oltre al birr etiope, il taka bengalese, il dinaro del Bahrein, il bolivar boliviano, il peso cubano, il dinaro algerino, il rial iraniano, il kyat birmano, il tugrik mongolo, la naira nigeriana, il rial omanita e il riyal saudita.
Nel frattempo, a fine giugno, la Banca Nazionale d'Etiopia (NBE) ha ufficialmente aperto il suo settore bancario agli investitori stranieri, compiendo un passo decisivo verso la sua liberalizzazione. Questa decisione, attesa da tempo, segna una svolta storica nel panorama finanziario del Paese, precedentemente rigidamente regolamentato. Secondo la direttiva, entità straniere, banche internazionali o investitori finanziari potranno ora operare in Etiopia attraverso filiali, filiali o uffici di rappresentanza interamente posseduti. "Il settore bancario etiope è ora ufficialmente aperto alla partecipazione straniera", ha dichiarato la banca centrale in un comunicato. Questa riforma segna anche un passo fondamentale nell'ampio programma di liberalizzazione economica dell'Etiopia, promosso dal Primo Ministro Abiy Ahmed, che ha già introdotto misure simili nei settori delle telecomunicazioni, della logistica e della finanza. Finora, l'Etiopia è stata una delle ultime grandi economie africane a vietare alle banche straniere di operare sul proprio territorio.
La decisione dell'Etiopia si inserisce in un contesto più ampio, in cui diversi stati africani stanno cercando soluzioni comuni per rafforzare l'integrazione economica continentale. Mali, Niger e Burkina Faso, uniti nell'Alleanza degli Stati del Sahel, hanno ripetutamente discusso la possibilità di lanciare una valuta regionale alternativa al franco CFA (inizialmente ancorato al franco francese e poi all'euro dal 1999), mentre l'Unione Africana sta promuovendo l'introduzione di una moneta unica: provvisoriamente chiamata "Afriq" o "Afro", verrebbe utilizzata all'interno dell'Area di Libero Scambio Continentale Africana (AfCFTA), il mercato unico africano.
Per il momento, tuttavia, questi progetti rimangono nella fase ideale, mentre Afreximbank ha avviato un esperimento più immediato. L'istituzione panafricana ha presentato il Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS), una piattaforma che accelera i pagamenti e migliora i flussi commerciali in valuta locale. Secondo il suo CEO, Mike Ogbalu III, la piattaforma sta guadagnando popolarità tra gli istituti finanziari e prevede di integrare 500 milioni di conti bancari di 30 paesi africani entro la fine del 2025. In quest'ottica, Papss ha presentato la propria carta bancaria il 30 giugno in occasione della 32a edizione dell'Afreximbank Annual Meetings tenutasi ad Abuja.