Africa: i paesi senza sbocco sul mare si incontrano in Turkmenistan per esplorare partnership e opportunità

AGI - La Terza Conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare è in corso fino all'8 agosto ad Avaza, in Turkmenistan. L'evento mira a esplorare le partnership e gli investimenti necessari per superare le sfide e sfruttare il potenziale di questi 32 paesi, metà dei quali africani, a seguito delle precedenti conferenze tenutesi ad Almaty, in Kazakistan, nel 2003, e a Vienna, in Austria, nel 2014. Alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, del Presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedov e di leader di numerosi paesi, verranno esplorate diverse aree tematiche, con particolare attenzione alla società civile, al settore privato, ai giovani, all'azione parlamentare, alla cooperazione Sud-Sud, alla connettività e alla leadership femminile.
L'Africa ha il maggior numero di paesi senza sbocco sul mare al mondo (16 su 32). Si tratta di Botswana, Burkina Faso, Burundi, Repubblica Centrafricana, Ciad, Eswatini, Etiopia, Lesotho, Malawi, Mali, Mongolia, Niger, Ruanda, Sud Sudan, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Molti di questi paesi stanno attivamente cercando di accedere al mare. È il caso dell'Etiopia, che, sotto la pressione del Primo Ministro Abiy Ahmed, cerca da tempo di convincere i paesi della regione a concederle un accesso strategico al Mar Rosso. Questa richiesta ha scosso l'equilibrio regionale e le è valsa l'inimicizia della Somalia, ostile al memorandum d'intesa (2024) firmato da Addis Abeba con l'autoproclamato Stato del Somaliland, che Mogadiscio non riconosce.
I thank the National Leader of the Turkmen People & the Chairman of the People’s Council of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow & President Serdar Berdimuhamedow as well as the people of Turkmenistan for their warm welcome & leadership in hosting the 3rd @UN Conference on… pic.twitter.com/qndP2sC3un— António Guterres (@antonioguterres) August 4, 2025
L'aspirazione all'accesso al mare è condivisa anche da diversi paesi del Sahel – Mali, Niger, Burkina Faso e Ciad – che hanno aderito all'Iniziativa Atlantica, un progetto promosso dal Marocco che mira a garantire loro l'accesso al mare attraverso il suo territorio. Per Rabat, il valore di tale iniziativa risiede nella ridefinizione dello spazio geopolitico e strategico del Sahel in relazione all'Algeria, il suo principale avversario nel Sahara Occidentale.
Il 24 dicembre, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il Piano d'Azione Avaza per il decennio 2024-2034. Questo programma mira ad accelerare i progressi, in particolare in settori quali la facilitazione degli scambi commerciali, la trasformazione strutturale, la connettività dei trasporti, la tecnologia, la resilienza climatica e la mobilitazione del sostegno internazionale. L'obiettivo è allineare le azioni nazionali, gli sforzi di integrazione regionale e i quadri politici globali. Questo piano d'azione è accompagnato da una tabella di marcia.
Sono state individuate cinque aree prioritarie: trasformazione strutturale e scienza, tecnologia e innovazione; commercio, facilitazione degli scambi e integrazione regionale; transito, trasporti e connettività; adattamento, resilienza e riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai disastri, nonché mezzi di attuazione.