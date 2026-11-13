Maroc: Sace et OCP ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises italiennes

AGI - La coopération industrielle entre l’Italie et le Maroc se renforce, ouvrant de nouvelles perspectives aux entreprises italiennes dans le cadre du programme d’investissement de 13 milliards de dollars du groupe marocain OCP. Tel est l’objectif de l’initiative « Sace Connects – Live Business Matching with OCP Group Morocco », organisée par Sace au siège du groupe OCP à Casablanca, en présence de l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, et de représentants d’entreprises italiennes intéressées par les programmes de développement du géant marocain des phosphates et des engrais.
Deuxième étape du processus de coopération
Cette rencontre constitue la deuxième étape du processus de coopération engagé en novembre 2025 au siège de Sace, à Milan. Elle s’inscrit dans le cadre de l’opération Push Strategy finalisée en mai de la même année en faveur d’OCP, pour un montant de 365 millions d’euros.
Le financement, accordé par BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et intégralement garanti par Sace, vise à soutenir le développement industriel du groupe marocain et sa transition vers un modèle plus durable. Il s’agit de la première opération garantie par Sace au Maroc dans le cadre de sa Push Strategy, ainsi que du premier financement réalisé au titre du Green Finance Framework d’OCP.
"Consolider les relations économiques et industrielles entre les deux pays"
Dans son intervention, l’ambassadeur Salzano a souligné l’importance de cette initiative pour consolider les relations économiques et industrielles entre les deux pays. « Il y a un an, la première rencontre de business matching entre Sace et OCP s’est tenue à Milan.
Aujourd’hui, nous poursuivons ce dialogue ici, au Maroc », a déclaré le diplomate, soulignant que cette nouvelle étape marque une avancée dans leur coopération. « Elle rapproche les entreprises italiennes des activités industrielles et des priorités d’investissement d’OCP, en créant de nouvelles opportunités de coopération concrète », a-t-il ajouté.
Salzano a également rappelé l’importance de l’accord de financement de 365 millions d’euros, qu’il a présenté comme un socle concret pour le développement de nouvelles relations industrielles. « Cet accord montre comment les instruments financiers peuvent rapprocher nos communautés d’affaires et créer des opportunités tant pour l’industrie italienne que pour l’industrie marocaine », a affirmé l’ambassadeur.
OCP groupe leader mondial des solutions pour la nutrition des plantes
OCP, l’un des principaux groupes industriels marocains et leader mondial des solutions pour la nutrition des plantes et des engrais phosphatés, a lancé un programme d’investissement d’environ 13 milliards de dollars pour la période 2023-2027. Ce plan vise à accroître les capacités de production et à accélérer la transition énergétique et environnementale de ses activités industrielles, notamment grâce au recours aux énergies renouvelables, à une gestion plus durable des ressources en eau et au développement d’engrais à moindre impact environnemental.
Parmi les objectifs figurent le recours exclusif à des ressources en eau non conventionnelles et l’utilisation de 100 % d’énergie propre d’ici à 2027. Ce programme ouvre des perspectives de collaboration aux entreprises italiennes dans plusieurs secteurs : des technologies et équipements destinés à l’extraction et à la transformation des phosphates aux installations industrielles, en passant par les composants mécaniques, électriques et hydrauliques, les systèmes d’automatisation, les énergies renouvelables, le traitement de l’eau, l’agriculture et les technologies de production d’engrais.