L’Italie et le Rwanda signent un nouveau protocole d’entente pour renforcer la coopération environnementale

AGI - La signature de cet accord avec le Rwanda “offre l’occasion de valoriser dix années de coopération et d’initiatives menées avec le soutien de l’expertise italienne, ainsi que de renforcer la complémentarité entre les projets, l’assistance technique et les financements climatiques”. C’est en ces termes que mardi 10 novembre le sous-secrétaire d’État italien à l’Environnement et à la Sécurité énergétique, Claudio Barbaro, a salué la signature à Rome du nouveau protocole d’entente avec la République du Rwanda, en présence de la ministre rwandaise de l’Environnement, Bernadette Arakwiye.
L’accord renouvelle un partenariat lancé en 2016
La coopération bilatérale entre l’Italie et le Rwanda, pays inclus dans la troisième phase du Plan Mattei, dans le domaine du développement durable se consolide ainsi avec la signature du troisième protocole d’entente quinquennal entre le ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique (MASE) et le ministère rwandais de l’Environnement.
L’accord renouvelle un partenariat lancé en 2016 qui, en dix ans, a permis la réalisation de six initiatives pour un montant total de 5,6 millions d’euros.
Trois projets sont actuellement en cours
Le premier, intitulé Improved Green Culture and Climate Change Resilience within Rwandan Rural Communities, bénéficie d’un financement de 1.238.685,69 euros et se déroule de novembre 2023 à mars 2027. Il vise à promouvoir des solutions de cuisson propre et des interventions d’agroforesterie dans le district rural de Ruhango. Mis en œuvre par l’ONG italienne Fondazione Avsi, le projet devrait toucher plus de 143.000 personnes.
Le deuxième projet, Rwanda-Italy Sustainable Development Project – Phase 3, doté d’un budget de 455.999,97 euros, couvre la période de décembre 2023 à décembre 2026. Il prévoit une assistance technique du Global Green Growth Institute (GGGI) dans les domaines du financement climatique, de la résilience des établissements ruraux, des bâtiments écologiques et des marchés du carbone, avec une attention particulière portée à l’article 6 de l’Accord de Paris.
Le troisième projet, Rwanda Air Quality and Climate Change Monitoring, financé à hauteur de 2.486.856 euros pour la période de juillet 2025 à juillet 2027, est mis en œuvre par la Rwanda Environment Management Authority (REMA), agence gouvernementale placée sous la tutelle du ministère de l’Environnement. Son objectif est d’améliorer les infrastructures physiques et numériques nationales consacrées au suivi de la qualité de l’air. Le premier protocole d’entente, couvrant la période 2016-2021, avait permis de mener à bien trois initiatives pour un montant total de 1.416.000 euros.
Le Fonds italien pour le climat a alloué au Rwanda 80 millions d’euros à travers deux financements
À cette coopération bilatérale s’ajoutent d’autres instruments de collaboration. Le Fonds italien pour le climat a ainsi alloué au Rwanda 80 millions d’euros à travers deux financements : un prêt souverain de 50 millions d’euros au ministère des Finances et de la Planification économique, destiné à soutenir les investissements climatiques, la finance verte et la gestion des risques de catastrophes ; les 30 millions d’euros restants sont destinés à la Banque Rwandaise de Développement, dans le cadre de l’Ireme Investment Facility, pour financer des interventions dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la résilience urbaine, des transports, de l’eau et de l’agriculture.
Une contribution supplémentaire provient du Centre du PNUD à Rome, financé par le MASE. Le Rwanda participe à l’initiative Energy for Growth, consacrée à la transition énergétique, ainsi qu’au projet Nature-Positive & Climate-Resilient Solutions for Food Systems, développé à travers la plateforme PISTA avec le PNUD, le Fonds d’équipement des Nations unies (FENU/UNCDF) et le Rwanda Green Fund.
Ce dernier projet prévoit une assistance technique de 169.575 dollars destinée à financer des études de faisabilité, des analyses environnementales, sociales et de genre, ainsi que la mobilisation de ressources.