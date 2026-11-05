Zimbabwe-Italie: hommage aux soldats italiens à Masvingo

AGI - Le 4 novembre, l’ambassade d’Italie au Zimbabwe a célébré la Journée de l’Unité nationale et des Forces armées au cimetière militaire italien de San Francesco, dans la ville de Masvingo.
La commémoration, à laquelle ont pris part l’attaché de défense Franco Linzalone, des membres du corps diplomatique, des représentants de l’Église locale, des autorités civiles et militaires ainsi que des ressortissants italiens, a constitué un moment important pour honorer la mémoire des soldats tombés au combat et exprimer une profonde gratitude envers les femmes et les hommes en uniforme.
Un lieu de mémoire pour les prisonniers de guerre italiens
Le site de San Francesco, qui abrite les dépouilles de 71 prisonniers de guerre italiens, constitue un lieu hautement symbolique au Zimbabwe, entretenu depuis des décennies par le gouvernement italien.
L’an prochain, grâce à un financement du ministère de la Défense, d’importants travaux de restauration seront entrepris afin de préserver la structure et les fresques qu’elle renferme, perpétuant ainsi la mémoire des compatriotes italiens et les valeurs fondamentales de la République.
Giacalone : "Un pilier de la mémoire collective nationale"
Pour l’ambassadeur d’Italie, Giuseppe Giacalone, "la date du 4 novembre constitue un pilier essentiel de la mémoire collective nationale ; elle rappelle ce jour mémorable où l’unification de l’Italie a été achevée, un aboutissement atteint au prix d’immenses sacrifices".
"La célébration du 4 novembre est donc l’occasion de rendre hommage à la paix en tant que bien suprême, qu’il convient de cultiver et de construire en permanence", a ajouté l’ambassadeur.
Un symbole des liens entre l’Italie et le Zimbabwe
Le diplomate italien a également souligné que "l’église Saint-François de Masvingo constitue un monument de mémoire historique et d’identité, lié à la communauté italienne en Afrique".
"Elle est par ailleurs un symbole de la relation solide et étroite entre l’Italie et le Zimbabwe, pays où de nombreux Italiens ont trouvé un second foyer et où, aujourd’hui comme hier, ils contribuent à enrichir la société locale", a conclu Giacalone.