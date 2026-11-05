Libye-Italie: accord sur la santé animale et la sécurité alimentaire

AGI - La Chambre de commerce italo-libyenne et l’Institut zooprophylactique expérimental d’Ombrie et des Marches "Togo Rosati" ont signé à Misrata un protocole d’accord visant à renforcer la coopération avec la Libye dans les domaines de la santé animale, de la sécurité alimentaire et du transfert de technologies.
L’accord a été signé par le président de la Chambre de commerce italo-libyenne, Nicola Colicchi, et par Stefano Petrini, délégué de la direction générale de l’Institut zooprophylactique, mandaté par le directeur général Vincenzo Caputo.
La signature a eu lieu dans le cadre de la mission économique italienne à Misrata, à laquelle ont participé des entreprises, des institutions et des représentants du monde économique des deux pays.
Un accord de cinq ans pour renforcer la santé animale
D’une durée de cinq ans, l’accord définit plusieurs domaines de collaboration, à commencer par la prévention et le contrôle des maladies infectieuses du bétail, la surveillance épidémiologique et le renforcement des capacités diagnostiques des laboratoires vétérinaires libyens.
Des programmes de formation, des échanges d’experts et des initiatives de transfert de technologies et de compétences italiennes sont également prévus.
Sécurité alimentaire et contrôle des filières d’élevage
Une attention particulière sera accordée à la sécurité alimentaire et aux filières d’élevage, notamment à travers la promotion de contrôles microbiologiques et chimiques sur les denrées d’origine animale, la surveillance des contaminants et l’amélioration des conditions d’hygiène et de salubrité dans la production de lait, de viande et de produits dérivés.
Le protocole prévoit en outre des activités de recherche sur les maladies touchant les dromadaires, les bovins, les ovins et les caprins, des espèces particulièrement importantes pour le secteur de l’élevage libyen.
De nouvelles opportunités pour les entreprises italiennes
L’accord vise également à favoriser de nouvelles opportunités économiques pour les entreprises italiennes spécialisées dans le diagnostic vétérinaire, les équipements de laboratoire, la biosécurité, les technologies d’élevage et la transformation alimentaire.
Parmi les instruments prévus figurent des rencontres entre entreprises, des missions techniques, des programmes de formation et l’identification de projets conjoints potentiels.
Misrata et le développement de l’industrie agroalimentaire
La signature revêt une importance particulière à la lumière des visites effectuées ces derniers jours par la délégation italienne dans certains des principaux établissements agroalimentaires de Misrata, dont Al Naseem, important producteur libyen de lait, de yaourts, de fromages et de glaces.
Le renforcement des compétences vétérinaires et des systèmes de contrôle alimentaire pourrait accompagner le développement d’un secteur industriel qui entretient déjà des relations solides avec des fournisseurs italiens de machines et de technologies.
Les projets seront définis par des accords opérationnels
Le protocole constitue un cadre général de collaboration. Les différents projets devront être définis par le biais d’accords opérationnels ultérieurs, qui préciseront les activités, les financements et les calendriers de mise en œuvre.