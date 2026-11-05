Italie-Afrique: lancement du Prix Mattei pour la culture

AGI - La première édition du "Prix Mattei pour la coopération culturelle" est lancée à l’initiative du ministère de la Culture, en concertation avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.
Élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du "Plan Mattei", le projet vise à renforcer les relations entre l’Italie et les pays africains en soutenant des œuvres et des projets culturels, ainsi que des programmes de formation artistique et académique.
Deux volets consacrés à l’art et à la formation
Le Prix se décline en deux volets.
Le "Prix Mattei Art" soutient des projets dans les domaines des arts visuels, des arts appliqués, des arts du spectacle et de l’audiovisuel, de la traduction éditoriale, ainsi que de la circulation internationale d’expositions photographiques.
Le "Prix Mattei Académie" est quant à lui consacré à la mise en œuvre de programmes de formation et d’échanges culturels et artistiques entre l’Italie et l’Afrique.
Renforcer la coopération culturelle entre l’Italie et l’Afrique
L’initiative a pour objectif de promouvoir la coopération culturelle entre l’Italie et l’Afrique, de favoriser une meilleure connaissance mutuelle et de soutenir la mobilité internationale des artistes et des professionnels de la culture.
Elle vise également à valoriser le patrimoine culturel et les industries créatives, à encourager la création de partenariats stratégiques et à contribuer au développement des compétences professionnelles et managériales dans les secteurs culturels et créatifs.
Les candidatures doivent associer un partenaire africain
Peuvent participer les personnes physiques, les collectifs artistiques et culturels, ainsi que les organismes publics ou privés à but non lucratif, établis en Italie et justifiant d’au moins trois années d’expérience dans le secteur culturel et créatif.
Les candidatures doivent être présentées en partenariat avec au moins une entité issue d’un pays africain.
Qualité artistique, innovation et impact social parmi les critères
Seront récompensés les projets susceptibles de contribuer de manière significative au renforcement des relations culturelles entre l’Italie et l’Afrique ainsi qu’à la promotion de la coopération internationale dans le domaine de la culture.
Les propositions seront évaluées selon plusieurs critères, notamment la qualité artistique, l’innovation, l’impact social et territorial, l’inclusion, le dialogue interculturel, la durabilité et la solidité du projet.