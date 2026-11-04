Libye: Lisco-Danieli, début des travaux de la nouvelle usine en 2027

AGI - La Libyan Iron and Steel Company (Lisco) prévoit de lancer en 2027 la construction de la nouvelle usine sidérurgique développée avec l'italien Danieli, dans le but de démarrer la production en 2030. C'est ce qu'a déclaré à « Agenzia Nova » Ali Abdusalam Sasi, directeur technique de la société sidérurgique publique libyenne, lors de la visite de la délégation d'entreprises italiennes au complexe industriel de Misrata, l'un des plus importants d'Afrique du Nord.
Le Projet
Le projet prévoit la réalisation d'une quatrième unité de réduction directe du minerai de fer, destinée à renforcer la capacité de production de Lisco et sa présence sur les marchés internationaux. « Nous comptons commencer la construction en 2027 et, si tout se déroule conformément aux prévisions, démarrer la production en 2030 », a expliqué M. Sasi, précisant que le calendrier reste subordonné à l'avancement du projet.
Le protocol d'accord
L'initiative découle d'un protocole d'accord signé en avril 2024 entre Lisco et Danieli, groupe industriel italien spécialisé dans la conception et la réalisation d'installations sidérurgiques. Selon ce que les deux sociétés avaient alors communiqué, le projet prévoit une coentreprise détenue à 51 % par Danieli et à 49 % par Lisco, avec une capacité nominale de deux millions de tonnes par an de fer préréduit (DRI) et de fer briqueté à chaud (HBI).
La nouvelle usine devrait être implantée au sein de l'actuel complexe industriel de Misrata, en exploitant les infrastructures existantes, y compris celles dédiées au stockage et à la manutention des matières premières. La technologie retenue est Energiron, développée par Danieli avec Tenova, qui permet d'obtenir du fer préréduit grâce à l'utilisation de gaz naturel et peut être adaptée à l'utilisation d'hydrogène.
La future production
Ce produit est particulièrement recherché par l'industrie sidérurgique internationale, car il permet d'alimenter les fours électriques avec un matériau à haute teneur en fer. Une partie de la future production est également destinée aux marchés européens et aux aciéries italiennes, selon les objectifs indiqués lors de la signature du protocole d'accord.
Lisco, entièrement contrôlée par l'État libyen, occupe une superficie de plus de 1 200 hectares à Misrata et emploie environ 7 000 travailleurs directs, tout en générant, selon les données de l'entreprise, des emplois indirects pour environ 15 000 personnes. La société dispose de son propre port industriel, d'infrastructures énergétiques et d'installations de traitement du minerai de fer. Ses produits atteignent, selon les responsables, 38 pays.