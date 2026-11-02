Congo-Italie: l’italien au service de la formation et de la coopération

AGI - La langue italienne s’affirme comme un vecteur de dialogue, de connaissance et de coopération internationale, capable d’accompagner les transformations de la société et de contribuer à l’innovation. C’est le message qui s’est dégagé de la cérémonie de clôture de la Semaine de la langue italienne, organisée dimanche à Brazzaville, capitale de la République du Congo, en présence de l’ambassadeur d’Italie dans le pays, Enrico Nunziata, ainsi que des principaux partenaires institutionnels et culturels.
"La langue italienne est l’une des expressions les plus vivantes de notre identité nationale", a déclaré l’ambassadeur Nunziata, remerciant les participants d’avoir partagé avec la communauté italienne leur passion pour une langue qui constitue une composante essentielle de l’histoire et de l’identité nationales.
De Dante à l’innovation contemporaine
Le diplomate a rappelé le patrimoine culturel et scientifique associé à des figures telles que Dante Alighieri, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Galilée, Giuseppe Verdi et Giacomo Puccini.
Il a toutefois souligné que l’italien ne saurait être considéré uniquement comme la langue d’une grande tradition historique et artistique, mais qu’il constitue également un outil résolument contemporain.
L’italien est, a-t-il poursuivi, la langue des universités, des laboratoires scientifiques, des entreprises innovantes, des arts et des industries créatives, mais aussi de secteurs dans lesquels l’Italie bénéficie d’une renommée internationale, tels que le design, la gastronomie et la culture.
Un intérêt croissant pour l’italien au Congo
Une part importante de l’intervention de l’ambassadeur a été consacrée à l’intérêt croissant pour l’apprentissage de l’italien en République du Congo.
La langue est étudiée par de jeunes Congolais souhaitant poursuivre leur cursus universitaire en Italie, mais également par des personnes désireuses de collaborer avec des entreprises italiennes ou d’approfondir leur connaissance de la culture, de l’art et des traditions du pays, a-t-il fait observer.
L’ambassade d’Italie à Brazzaville entend accompagner et renforcer cet intérêt à travers de nouveaux partenariats entre institutions congolaises et italiennes, en accordant une attention particulière à la qualité de l’enseignement et à la formation des enseignants.
"Promouvoir une langue, c’est créer les conditions nécessaires pour qu’elle puisse être enseignée correctement, dans la durée et avec des outils adaptés", a déclaré Nunziata.
Études, bourses et mobilité pour les jeunes Congolais
Parmi les priorités figurent également la promotion des possibilités d’études universitaires en Italie, l’accès aux bourses d’études et le développement de programmes de mobilité internationale.
Autant d’initiatives susceptibles de transformer la connaissance de l’italien en perspectives concrètes d’épanouissement personnel et professionnel pour les jeunes générations congolaises.
L’ambassadeur a souligné que la promotion de la langue italienne ne vise pas seulement à accroître le nombre d’apprenants, mais surtout à faire de la maîtrise de l’italien une compétence concrètement utile, ouvrant de nouvelles perspectives dans les domaines de la formation, de la culture et de l’économie.
"Investir dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir"
"Investir dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir des relations entre l’Italie et la République du Congo", a déclaré Nunziata, soulignant que les étudiants ne sont pas de "simples invités" à cette manifestation culturelle, mais les "acteurs d’un projet d’amitié et de coopération" entre les deux pays.
La cérémonie a réuni des représentants des institutions religieuses et culturelles, des étudiants ainsi que des amis de l’Italie.
Parmi les personnalités présentes figuraient le nonce apostolique Relwendé Kisito Ouedraogo et le directeur général des Arts et des Lettres au ministère congolais de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l’Industrie touristique, Chardin Nkala.
La Semaine de la langue italienne dans le monde
La Semaine de la langue italienne dans le monde se tient traditionnellement chaque année au cours de la troisième semaine d’octobre. Elle est organisée par le réseau diplomatique et consulaire italien, en collaboration avec les Instituts italiens de culture.
L’initiative constitue le principal rendez-vous international consacré à la promotion et à la valorisation de la langue italienne et s’inscrit dans le cadre plus large des relations culturelles et de coopération de l’Italie avec ses partenaires internationaux, notamment sur le continent africain.