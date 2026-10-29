Plan Mattei: 6,7 milliards d’euros d’engagements de Sace en Afrique, dont 4,9 milliards dans les pays cibles

AGI - Sace, l’agence italienne de crédit à l’exportation – entièrement détenue par le ministère de l’Économie et des Finances et spécialisée dans le soutien à l’exportation et à l’internationalisation des entreprises – a finalisé des opérations pour un montant de 4,9 milliards d’euros dans les 18 pays cibles du « Plan Mattei », et de 6,7 milliards d’euros sur l’ensemble du continent africain.
Au cours du premier semestre 2026, Sace s’est hissée au premier rang mondial des agences de crédit à l’exportation en termes de nouveaux engagements à moyen et long terme. Ces données ont été présentées à la Chambre des députés par l’administrateur délégué, Michele Pignotti, lors d’une audition devant la IIIe Commission des Affaires étrangères consacrée à l’état d’avancement du Plan.
Afrique comme marché au potentiel significatif pour les entreprises italiennes
L’Afrique représente un marché au potentiel significatif pour les entreprises italiennes, comme en témoigne la croissance des échanges : au premier semestre 2026, les exportations italiennes vers le continent ont progressé de 17,2 % par rapport à la même période en 2025.
Dans ce contexte, l’audition a permis de souligner le rôle de Sace au service du « système Italie » (l’ensemble du tissu économique national) : grâce à des instruments d’assurance et de financement, et en collaboration avec le secteur bancaire, la société contribue à mobiliser des capitaux publics et privés pour soutenir les exportations, les investissements et les projets stratégiques.
Dans le cadre du Plan Mattei, Sace accompagne les entreprises italiennes tout au long du cycle de leurs projets, de l’identification des opportunités jusqu’à leur réalisation, en facilitant leur accès aux marchés africains et en participant à la gestion des risques.
Renforcer la viabilité financière des operations
L’intervention de Sace renforce la viabilité financière des opérations ; un atout particulièrement précieux dans les pays africains, où le soutien en matière d’assurance et de garanties peut favoriser l’accès aux ressources financières ainsi que la concrétisation d’initiatives d’investissement et de développement. De cette manière, Sace contribue à renforcer les relations économiques et commerciales entre l’Italie et les pays africains, en créant de nouvelles opportunités d’affaires pour les entreprises italiennes et en soutenant leurs démarches d’exportation et d’internationalisation.
La Push strategy
Parmi les instruments mis en œuvre figure la « Push Strategy », grâce à laquelle Sace accorde des financements à des contreparties étrangères de premier plan, en les assortissant d’engagements d’achat auprès de l’Italie et d’initiatives de mise en relation commerciale (*business matching*).
Lors de l’audition, des interventions en Côte d’Ivoire et en Angola ont été mentionnées, ainsi que des collaborations avec des institutions financières africaines — notamment l’Africa Finance Corporation —, en lien également avec les opportunités offertes par le corridor de Lobito. La répartition géographique témoigne d’une activité vaste et diversifiée, couvrant tant l’Afrique du Nord que l’Afrique subsaharienne.
Engagements de environ 3 milliards d'euros en Afrique du Nord
L’Afrique du Nord concentre une part significative des engagements, soit environ 3 milliards d’euros, répartis entre l’Égypte, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. L’intervention en Afrique subsaharienne est également importante et en forte croissance ; elle concerne notamment l’Angola, mais aussi la Côte d’Ivoire, la Tanzanie et le Mozambique.
Plus précisément, dans les 18 pays ciblés par le Plan, Sace est intervenue en soutien aux entreprises italiennes en les couvrant contre les risques de non-paiement liés à plus d’un millier de contrats d’exportation et d’investissement.
Depuis le lancement du Plan, Sace a par ailleurs organisé 14 initiatives de mise en relation commerciale avec huit contreparties africaines, impliquant environ 600 entreprises italiennes.
Le programme « Africa Champion », qui en est à sa deuxième édition, a permis à quelque 500 entreprises de bénéficier d’activités de formation et d’approfondissement sur les marchés du continent.
Enfin, la présence de Sace en Afrique est renforcée par une *task force* dédiée ainsi que par des bureaux de représentation en Égypte et au Maroc.