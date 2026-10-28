Plan Mattei: l'Italie acteur clé du corridor stratégique entre l'Afrique et l'Atlantique

AGI - L'entreprise italienne Webuild a été désignée « soumissionnaire privilégié » pour le lot 1B du projet ferroviaire du corridor de Lobito, en Zambie. Il s'agit d'une nouvelle ligne de chemin de fer d'environ 517 kilomètres destinée à favoriser l'intégration des infrastructures en Afrique australe, dans une région stratégique pour le développement des chaînes de valeur liées aux minerais critiques.
L'entreprise italienne dirigera un consortium international, aux côtés de la société portugaise Mota-Engil et de la turque İçtaş, sélectionné à l'issue d'un appel d'offres international. Le contrat porte sur le tronçon zambien (517 kilomètres) d'une ligne d'environ 830 kilomètres reliant la Zambie au port angolais de Lobito, sur l'océan Atlantique.
Un projet qui comprend 22 ponts et viaducs, 8 gares et trois centres de maintenance
Le projet comprend 22 ponts et viaducs, 8 gares et trois centres de maintenance. Pour le transport de marchandises vers les marchés internationaux, les délais passeront de 16 à 7 jours. Ce projet constitue une opportunité majeure pour le tissu italien des petites et moyennes entreprises. Il illustre le modèle que le « Plan Mattei » entend généraliser, couvrant des secteurs allant de l'agriculture à la construction, en passant par les minerais critiques et la logistique.
Transformer les liaisons commerciales de l'Afrique australe avec les marchés internationaux
Cette infrastructure d'envergure s'inscrit parmi les initiatives stratégiques soutenues par le « Plan Mattei pour l'Afrique », promu par le gouvernement italien. L'ensemble du projet est appelé à transformer les liaisons commerciales et logistiques de l'Afrique australe avec les marchés internationaux : une fois achevé, il réduira le temps de transport des marchandises depuis la « Copperbelt » (ceinture du cuivre) vers les marchés mondiaux, le faisant passer de 16 à 7 jours, et générera des retombées économiques estimées à environ 3 milliards de dollars pour la Zambie et l'Angola.
Par ailleurs, ce projet représente une occasion importante d'impliquer la filière italienne de la construction, en lui permettant de participer au développement de l'une des infrastructures stratégiques majeures du continent africain.
Le projet est promu et développé par l'Africa Finance Corporation (AFC), une institution financière multilatérale africaine, qui a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements de l'Angola et de la Zambie afin de coordonner les principales autorisations, d'aligner les priorités et de faire progresser le projet vers sa phase de mise en œuvre.
Réalisation d'une ligne ferroviaire reliant la frontière angolaise à Chingola, à la province du Copperbelt
Le projet bénéficie du soutien de partenaires internationaux au développement. Il prévoit la conception et la réalisation d'une ligne ferroviaire reliant la frontière angolaise à Chingola, au cœur de la province du Copperbelt. Le tracé traverse des territoires dépourvus d'infrastructures à grande échelle et comprend 22 ponts et viaducs, huit gares ainsi que trois dépôts de maintenance, conçus pour supporter des volumes importants de fret.
Le consortium international, dirigé par Webuild, inclut également l'entreprise turque İçtaş (30 %) et la société portugaise Mota-Engil (30 %). La sélection du soumissionnaire privilégié est subordonnée à la conclusion de négociations techniques, commerciales et juridiques, dont le lancement est prévu pour novembre 2026.
Le corridor de Lobito favorisera l'intégration régionale, soutiendra la croissance des économies locales et améliorera la connectivité entre les zones de production, les centres industriels et les routes commerciales mondiales ; il redessinera ainsi la géographie économique de l'Afrique australe, en créant un axe est-ouest qui constitue une alternative aux débouchés traditionnels sur l'océan Indien.
Le projet relie le port angolais de Lobito, sur l'océan Atlantique, aux principaux districts miniers de la République démocratique du Congo et de la Zambie, où se concentrent d'importantes ressources en cuivre, en cobalt et en d'autres minerais stratégiques pour la transition énergétique.
Corridor considéré comme prioritaire par l'Italie
C'est pourquoi ce corridor est considéré comme prioritaire par l'Italie, dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, ainsi que par les États-Unis, l'Union européenne et les pays du G7.
Ces derniers l'ont intégré parmi les projets phares du *Partnership for Global Infrastructure and Investment* (PGII) et du *Global Gateway* européen, en tant qu'infrastructure clé pour l'intégration des infrastructures et le développement durable, mais aussi pour diversifier et sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques.
Le lot 1B constitue le tronçon zambien du projet ferroviaire « Zambia Lobito Railway », qui prévoit la construction d'environ 831 km de nouvelle ligne entre la Zambie et l'Angola. Via le tronçon angolais, il se raccordera, à Luacano, au chemin de fer de Benguela — qui fait partie du corridor de Lobito existant, déjà opérationnel et faisant l'objet d'investissements majeurs en matière de réhabilitation et de modernisation.