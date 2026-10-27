Italie et Malawi, l'eau comme ressource stratégique: échange sur la durabilité et la coopération

AGI - La gestion de l'eau constitue un terrain de coopération internationale, mais aussi un banc d'essai pour la résilience des infrastructures et des politiques publiques. Tel est le thème au cœur de la rencontre intitulée «L'eau comme ressource stratégique : gouvernance, durabilité et coopération internationale», organisée le lundi 26 octobre à la Chambre des députés à l'initiative de Patty L'Abbate, députée du Mouvement 5 Étoiles et membre de la commission Environnement.
L'événement a réuni des représentants institutionnels et des acteurs du secteur de l'eau pour un échange entre l'Italie et le Malawi, en se concentrant tout particulièrement sur la distribution d'eau potable et la qualité des services.
Acheminer une eau sûre vers la population
Le dialogue a mis en lumière des besoins distincts, mais un défi commun : transformer la disponibilité de la ressource en un accès fiable et durable. « En Italie, la ressource en eau est rare et notre réseau est une véritable passoire », a fait remarquer Mme L'Abbate. Au Malawi, a-t-elle expliqué, l'existence d'importantes ressources en eau doit s'accompagner du développement de réseaux capables d'acheminer une eau sûre vers la population.
Selon la députée, ces échanges doivent se traduire par des investissements dans la prévention, la modernisation des infrastructures et le partage de solutions techniques.
Mission en Italie de 7 responsables du Blantyre Water Board
Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une mission d'étude en Italie menée par sept responsables du « Blantyre Water Board », l'organisme public chargé du service des eaux dans la ville malawite de Blantyre et ses environs. La délégation, conduite par son directeur général Henri Mathelo Bakuwa, participe à des rencontres avec des institutions, des gestionnaires et des entreprises — à Rome, Florence, Prato et Milan — afin d'approfondir les modèles organisationnels et les pratiques de gestion adoptés dans le secteur italien de l'eau.
Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un projet d'assistance technique d'une durée de deux ans, lancé en mai 2025 par la société italienne Ambiente Srl, avec le soutien financier de la Banque mondiale. L'objectif est d'accompagner la Blantyre Water Board dans l'adoption d'un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001 : de la définition des procédures opérationnelles à la formation du personnel, jusqu'aux audits nécessaires à la certification.
Cette intervention fait partie d'un programme plus vaste visant à améliorer les services d'eau et d'assainissement à Blantyre ; selon les autorités locales, ce programme devrait bénéficier directement à plus de 500 000 habitants. Le programme global, qui se distingue de la mission d'assistance technique, inclut également des travaux de réhabilitation des infrastructures d'eau et d'assainissement.
Ont également pris la parole lors de la conférence : Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield, de la Direction générale pour la promotion du système pays (Sistema Paese) au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ; Andrea Lanuzza, administrateur délégué d'Aquanexa ; et David Giraldi, de la société Ambiente Srl.
Les conclusions ont été présentées par Livio De Santoli, commissaire de l'Autorité de régulation pour l'énergie, les réseaux et l'environnement (Arera).
"La qualité du service de l'eau repose sur une gouvernance claire"
Dans une déclaration faite à l'occasion de cette mission, M. Lanuzza a souligné que « la qualité du service de l'eau repose sur une gouvernance claire, des processus solides et un personnel qualifié ». C'est précisément le message qui ressort de ces échanges : la coopération dans le secteur de l'eau exige des compétences, une maintenance adéquate, des règles établies et des capacités administratives, au-delà de la simple construction des installations.
Pour le Malawi, cela signifie améliorer la continuité et l'accessibilité du service ; pour l'Italie, il s'agit de valoriser son expertise technique tout en réfléchissant aux points critiques de son propre réseau. Comme l'a rappelé M. L'Abbate, « mettre en commun les connaissances, les savoirs et la technologie » est aussi une manière de reconnaître la valeur d'une ressource devenue de plus en plus stratégique.