Ghana-Italie: migration et retour, la diaspora au cœur de la coopération et des opportunités

AGI - Valoriser la contribution de la diaspora ghanéenne au développement durable et renforcer les liens entre le Ghana et l’Italie grâce aux compétences, aux expériences professionnelles et à de nouvelles possibilités de partenariat.
Tel était le thème central de "Migration Stories & Opportunities: Voices from the Ghanaian Diaspora", une rencontre qui s’est tenue le jeudi 15 octobre à la Piccola Biblioteca Italiana d’Accra. La soirée a été organisée par le bureau de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) au Ghana, avec le soutien de l’ambassade d’Italie au Ghana, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Ghana et du Coordinamento italiano delle Diaspore per la cooperazione internazionale (CIDCI).
Une initiative dans le cadre du projet 'Diapora for Climate Action and Food Security'
L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Diaspora for Climate Action and Food Security », financé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI), qui vise à mobiliser les communautés de la diaspora autour d’initiatives en faveur de l’action climatique et de la sécurité alimentaire.
Parmi les participants figuraient l’ambassadrice d’Italie au Ghana, Laura Ranalli, l’honorable Safia Mohammed, vice-ministre chargée des collectivités locales, du système des chefferies traditionnelles et des affaires religieuses, ainsi qu’Edmund Nminyem Delle Chiir VIII, chef traditionnel suprême du royaume de Nandom. Ce dernier a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de Padoue, en Italie, avant de se spécialiser en dermatologie, grâce à un programme d’études financé par le ministère italien des Affaires étrangères et mis en œuvre par l’ONG CUAMM – Médecins pour l’Afrique.
Témoignages de professionnels et d’entrepreneurs ghanéens qui ont vécu et travaillé en Italie
Au cœur de la rencontre figuraient les témoignages de professionnels et d’entrepreneurs ghanéens ayant vécu et travaillé en Italie et qui, à travers leur retour au Ghana ou en maintenant des liens avec les deux pays, ont transformé les expériences acquises à l’étranger en ressources au service de leurs communautés.
Compétences, réseaux professionnels, connaissances et initiatives entrepreneuriales ont été présentés comme autant de leviers susceptibles de contribuer à la croissance économique et sociale du Ghana, tout en renforçant les échanges culturels avec l’Italie.
Dans son intervention, l’ambassadrice Laura Ranalli a souligné la valeur des liens humains qui unissent les deux sociétés, rappelant la contribution de la communauté ghanéenne à la vie économique, culturelle et sociale italienne.
Une relation qui, a-t-elle précisé, dépasse les dimensions diplomatiques et commerciales et se nourrit des expériences individuelles, des liens familiaux, des initiatives entrepreneuriales et du partage des connaissances.
La communauté ghanéenne en Italie "pont vivant" entre les deux pays"
"La communauté ghanéenne en Italie représente l’un des exemples les plus significatifs et les plus dynamiques de ces liens. Depuis des décennies, les citoyens ghanéens contribuent à la société italienne par leur travail, leur esprit d’entreprise, leur culture, leurs talents et leur engagement. Dans le même temps, ils conservent des liens étroits avec leurs familles, leurs communautés d’origine et leurs racines au Ghana"
"Ils sont ainsi devenus un pont vivant entre nos deux pays", a déclaré Laura Ranalli. L’ambassadrice a souligné que la diaspora occupe "une place unique" dans le partenariat bilatéral, car elle "connaît les deux contextes et peut identifier des possibilités de collaboration que les seules institutions pourraient ne pas être en mesure de déceler".
D’où, a-t-elle ajouté, l’importance d’écouter les expériences de ses membres, de comprendre leurs aspirations et leurs difficultés et de créer des espaces de dialogue susceptibles de favoriser l’émergence de nouveaux projets communs.
Le rôle de la diaspora dans la coopération internationale
Le rôle de la diaspora dans la coopération internationale a également été abordé par Emanuela Forcella, responsable du bureau de l’AICS pour le Burkina Faso et le Ghana, qui a attiré l’attention sur le potentiel des communautés transnationales en matière de promotion du développement durable.
La contribution de la diaspora, a expliqué Emanuela Forcella, ne se limite pas aux transferts de fonds. Elle englobe également les compétences professionnelles, les idées, la capacité d’innovation, les relations et le capital social, autant de ressources susceptibles de soutenir les initiatives entrepreneuriales et de renforcer les liens entre les institutions, les communautés et les pays.
"Les communautés de la diaspora ne sont pas seulement bénéficiaires des initiatives de développement, mais aussi des partenaires précieux dans la définition et la mise en œuvre des solutions", a-t-elle déclaré, soulignant que leur participation devait se traduire par des possibilités concrètes d’engagement et de collaboration. C’est également dans cette perspective que s’inscrit l’expérience du Cidci, créé dans le cadre du projet "Draft the Future", financé par l’AICS.
Le groupe constitue un exemple de la manière dont les organisations de la diaspora peuvent contribuer à la coopération internationale et à la construction de partenariats entre les communautés d’origine et celles des pays de destination. La soirée a également compté sur la participation de Khalid Abaker, membre du CIDCI, venu d’Italie pour présenter l’expérience du groupe de travail en faveur de l’implication des diasporas dans les initiatives de coopération.