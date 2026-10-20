La mission archéologique syro-italienne découvre à Lattaquié des vestiges vieux de plus de 4 000 ans

AGI - La mission archéologique conjointe syro-italienne a mis au jour, lors des fouilles menées à Tell al-Samhaneh, dans le village d'Al-Bassa, dans le gouvernorat de Lattaquié, en Syrie, des structures architecturales remontant à l'âge du bronze moyen et récent (plus de 4 000 ans) ainsi qu'à des époques antérieures.
C'est ce que rapporte l'agence de presse officielle syrienne « Sana ». Le site de Tell al-Samhaneh se trouve à environ 800 mètres de l'embouchure du Nahr el-Kébir septentrional, près du rivage, sur la côte nord-ouest de la Syrie. S'exprimant auprès de « Sana », Lorenzo D'Alfonso, qui dirige l'équipe italienne, a « exprimé l'espoir d'atteindre les sols de bâtiments et de structures intacts, qui contribueraient à éclaircir la nature de l'ancien village et les phases de son développement urbain ».
La mission entrée dans les dix derniers jours
M. D'Alfonso a expliqué que « la mission est entrée dans les dix derniers jours de la saison en cours » et que « les travaux se concentrent sur la mise au jour des sols des bâtiments de l'âge du bronze récent dans la partie haute de la colline et d'autres édifices », précisant que « les résultats obtenus rendent nécessaire de poursuivre le travail et de planifier une nouvelle campagne de fouilles l'année prochaine ».
De son côté, l'archéologue Mohammad Radwan, de la Direction des antiquités de Lattaquié, a affirmé que Tell al-Samhaneh était l'une des localités dépendant du royaume d'Ougarit. Ce dernier constitue depuis longtemps un point de référence pour les archéologues, tant syriens que français. M. Radwan a souligné « l'importance du site, situé dans une vaste plaine agricole qui approvisionnait le royaume en produits agricoles, en particulier en blé et en olives ».
Selon l'archéologue syrien, « les fouilles ont débuté en 2015 avec une mission nationale de la Direction des antiquités de Lattaquié, qui s'est poursuivie pendant trois ans avec des moyens limités, avant de reprendre en 2024 avec une mission conjointe syro-italienne et de s'élargir en 2025 dans le cadre d'un plan triennal ».
Trois niveaux archéologiques
M. Radwan a expliqué que les campagnes de fouilles « ont révélé trois niveaux archéologiques : le premier remonte à l'époque byzantine, le deuxième à l'âge du bronze récent et le troisième à l'âge du bronze moyen ».
L'Italie s'emploie depuis des années à organiser et à cofinancer des missions archéologiques, anthropologiques et ethnologiques en dehors de ses frontières nationales.
Cet engagement en faveur du dialogue interculturel et des politiques de développement se traduit par une activité scientifique et d'étude de grande portée, à laquelle s'ajoutent la formation d'opérateurs locaux et le transfert de technologies dans certains secteurs, tels que la restauration et la protection du patrimoine culturel, où l'excellence italienne est reconnue à l'échelle internationale.
L'engagement de l'Italie pour la préservation et la valorisation du patrimoine archéologique et culturel syrien est attesté par les nombreuses missions en cours qui, outre les activités de fouille et les activités scientifiques, renforcent le développement socio-économique des sites où elles opèrent, en favorisant, au niveau local, une plus grande conscience historique et en accompagnant des parcours politiques de pacification.