Côte d'Ivoire: une mission de la Cdp et de Sace pour rapprocher les entreprises italiennes

AGI - Une semaine de rencontres consacrée au renforcement des relations économiques entre l'Italie et la Côte d'Ivoire — pays prioritaire du « Plan Mattei » — s'est achevée à Abidjan. La Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) et Sace, avec le soutien et la collaboration de l'ambassade d'Italie et en partenariat avec le groupe Teha, ont organisé une série de rencontres dans le cadre du « Plan Mattei pour l'Afrique ».
Ces échanges, destinés aux entreprises, visaient à favoriser les investissements, à créer de nouvelles opportunités commerciales et à nouer des partenariats entre les acteurs économiques italiens et ivoiriens. Dans cette optique, les initiatives menées à Abidjan s'inscrivent dans une vision plus large de partenariat stratégique entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, cherchant à valoriser les synergies entre le Plan Mattei et les priorités de développement définies par le Plan national de développement (PND) ivoirien.
Côte d'Ivoire carrefour logistique et commercial de la région
Le pays affiche l'un des taux de croissance les plus élevés de la région, joue un rôle de carrefour logistique et commercial, et offre un environnement propice aux investissements. En 2025, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 829,4 millions d'euros, soit une hausse de 10,9 %, avec 292 millions d'euros d'exportations italiennes et 537,4 millions d'euros d'importations.
L'objectif de ces initiatives est de renforcer la collaboration qui, grâce au dialogue avec les institutions et à l'implication des entreprises et des acteurs économiques des deux pays, contribuera à la réalisation de projets répondant aux besoins de développement de la Côte d'Ivoire.
Approche fondée sur la réciprocité
Il s'agit d'une approche fondée sur la réciprocité, la valorisation des compétences locales et l'établissement de partenariats durables, générateurs d'opportunités et de bénéfices partagés.
Le programme a débuté le 14 octobre par une « Business Visit » organisée par Sace, axée sur l'agro-industrie et les infrastructures. Cette série de rencontres a permis aux entreprises italiennes d'échanger sur les projets en cours et les besoins locaux, leur offrant l'opportunité d'approfondir les possibilités de collaboration et de mettre en avant leurs compétences technologiques et industrielles auprès de représentants des principales institutions ivoiriennes, notamment le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, l'Agence pour le développement de la filière riz (Aderiz) et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier.
Initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Push Strategy du Plan Mattei
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la « Push Strategy », lancée par Sace en 2024 dans le cadre du « Plan Mattei ». Elle vise à rapprocher les besoins de développement des partenaires étrangers des compétences du tissu productif italien, en s'appuyant notamment sur les instruments d'assurance et de financement proposés par Sace.
Le 15 octobre s'est tenue la première édition du Forum sur les investissements en Côte d'Ivoire, organisé par le groupe Teha en collaboration avec la Structure de mission du « Plan Mattei » (auprès de la présidence du Conseil des ministres) et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, sous le haut patronage du Premier ministre ivoirien.
Le Forum a rassemblé des institutions, des investisseurs et des entreprises pour débattre des perspectives d'investissement et des avantages concurrentiels du marché ivoirien. Les échanges ont porté tout particulièrement sur le renforcement du partenariat bilatéral, le développement de la filière agroalimentaire, ainsi que sur le rôle des infrastructures et de la transition énergétique dans l'intégration économique de l'Afrique de l'Ouest.
Dans l'après-midi, la Cdp a réuni des entreprises, des institutions financières et des organismes de mise en œuvre lors d'un atelier intitulé « Des projets aux opportunités pour les entreprises : les marchés publics liés aux initiatives de coopération au développement en Côte d'Ivoire ».
Cet atelier était consacré aux opportunités générées par les interventions de coopération au développement soutenues par la Cdp dans le pays, allant de la fourniture de biens et services aux technologies et à l'assistance technique.
Quatre initiatives stratégiques du Plan Mattei
Au cours de la séance, quatre initiatives stratégiques relevant du « Plan Mattei pour l'Afrique » ont été présentées : le projet Neda, porté par la Banque mondiale et CI-Energies, visant à élargir l'accès à l'électricité et à numériser le réseau national ; et le programme 2Pai-Ne, suivi par le Fonds international de développement agricole (FIDA), qui porte sur le développement de pôles agro-industriels inclusifs et résilients au climat dans le nord-est du pays — ces deux projets bénéficiant du soutien du Fonds italien pour le climat.
Ont également été présentés le projet Songon — mené avec l'AICS et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, et portant sur la construction et l'équipement de l'hôpital général de Songon ainsi que du site de l'INFAS à Abengourou — et le projet Padud.
Ce dernier est soutenu dans le cadre du partenariat entre la Cdp et la Banque africaine de développement (BAD), au titre de la « Rome Process Financing Facility », et est dédié au développement urbain durable, aux infrastructures et à la résilience climatique.