L’Italie mise sur le cinéma pour promouvoir ses entreprises à l’international

AGI - Au-delà de la promotion des produits et des savoir-faire italiens à l’étranger, la valeur des entreprises réside aussi dans les histoires humaines et l’identité qui les distinguent.
C’est dans cette perspective que s’inscrit "Visioni Made in Italy", un projet porté par Simest, société du groupe Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) spécialisée dans l’accompagnement à l’internationalisation des entreprises italiennes, en collaboration avec le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, la Farnesina.
L’initiative entend utiliser le langage universel du cinéma pour raconter l’histoire des entreprises italiennes sur les marchés internationaux. À travers des documentaires originaux, elle vise à mettre en lumière des dimensions qui échappent souvent aux statistiques du commerce extérieur : les compétences, les territoires, les chaînes de valeur, l’innovation, la durabilité et la capacité à générer des retombées positives pour les communautés.
Ce projet de diplomatie économique et culturelle entend ainsi faire des entreprises italiennes les ambassadrices du Made in Italy, en associant promotion commerciale et valorisation du patrimoine industriel, humain et culturel du pays.
Diffusion de documentaires au-delà des frontières italiennes
Le projet prévoit la diffusion des documentaires au-delà des frontières italiennes, grâce notamment au réseau international des ambassades, des Instituts culturels italiens et des centres culturels, ainsi qu’à l’occasion d’événements internationaux et de rencontres avec des partenaires institutionnels et économiques.
Valorizer les entreprises italiennes en Afrique
Ce dispositif ouvre des perspectives de valorisation des entreprises italiennes en Afrique et dans l’espace méditerranéen, où les relations économiques, les partenariats industriels et les échanges culturels constituent des axes importants de coopération.
Les documentaires pourront contribuer à présenter aux partenaires locaux les compétences des entreprises italiennes, leurs parcours d’internationalisation et leurs expériences en matière d’innovation et de développement durable.
Ils pourront également favoriser de nouvelles rencontres avec les acteurs économiques et institutionnels des pays partenaires. Les entreprises participantes ont été invitées à transformer leur histoire en films documentaires inédits, réalisés avec l’appui de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.
Raconter l’identité des entreprises, leurs valeurs et leur développement international
Il ne s’agit pas de simples vidéos institutionnelles ou de contenus publicitaires, mais d’œuvres destinées à raconter l’identité des entreprises, leurs valeurs, leur développement international et leurs relations avec les communautés et les filières de production.
Les entrepreneurs, les salariés, les jeunes talents et les territoires occupent une place centrale dans ces récits, qui entendent montrer les différentes facettes de l’économie italienne.
Au cours de la première année du programme, plus de 100 entreprises ont manifesté leur intérêt pour l’initiative. Les candidatures sont réparties en deux catégories : les grandes entreprises jouant un rôle moteur au sein de leurs filières et les petites et moyennes entreprises (PME).
Un jury examine les œuvres ayant franchi la première étape de sélection afin de retenir 30 finalistes et d’attribuer les prix ainsi que les mentions spéciales prévus dans chaque catégorie.
Les critères d’évaluation comprennent notamment la créativité, l’innovation, le parcours d’internationalisation, l’impact environnemental et social, l’intégration au sein des filières de production et la participation des jeunes et des femmes.
Le Plan Mattei est également parmi les éléments pris en considération
Le Plan Mattei figure également parmi les éléments pris en considération. Le jury sera présidé par l’acteur et réalisateur Alessandro Preziosi et réunira également des représentants institutionnels.
La cérémonie de remise des prix se tiendra le 21 octobre au Teatro Sistina, à Rome, dans le cadre de la manifestation Alice nella città, au sein de la section "Onde Corte", organisée en parallèle de la Fête du cinéma de Rome.
Cette cérémonie marquera le début d’une phase de promotion internationale appelée à se poursuivre dans le temps. L’ensemble des documentaires sera rassemblé sur une plateforme numérique permanente et pourra être diffusé par les canaux de communication traditionnels et spécialisés, ainsi que par le réseau diplomatique et culturel italien.
Les ambassades et les Instituts culturels italiens pourront ainsi contribuer à faire connaître les entreprises et leurs réalisations auprès des partenaires étrangers, notamment lors de rencontres économiques, de manifestations internationales et d’événements consacrés à la coopération bilatérale.
Le projet entend constituer progressivement un patrimoine audiovisuel consacré à l’entreprise italienne contemporaine, en réunissant des histoires issues de secteurs, de territoires et de structures de tailles différentes.
Instruments financiers et à programmes d’accompagnement stratégique
"Visioni Made in Italy" s’inscrit dans la stratégie plus large de Simest visant à accompagner le développement international du système productif italien, grâce à des instruments financiers et à des programmes d’accompagnement stratégique.
Au premier semestre 2026, la société a soutenu des investissements d’entreprises à hauteur d’environ 6 milliards d’euros, soit une progression de 20 % par rapport à la même période de 2025. Elle a accompagné près de 1 900 entreprises, dont environ 60 % étaient de nouveaux clients.
Les PME représentent près de 90 % de sa clientèle. Pour Regina Corradini D’Arienzo, administratrice déléguée de Simest, le projet constitue une évolution naturelle de la mission de l’entreprise en matière de promotion des savoir-faire italiens à l’étranger.
La responsable souligne que l’initiative, menée en collaboration avec la Farnesina, s’inscrit dans l’action du système italien de soutien aux exportations, qui coordonne les activités de CDP, Simest, SACE, de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE) et des associations industrielles