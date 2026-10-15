Le 'Tondo des deux frères' retrouve son éclat grâce à la coopération entre l’Italie et l’Égypte

AGI - La restauration du 'Tondo des deux frères', l’un des exemples les plus rares et les plus importants de l’art du portrait en Égypte à l’époque romaine, a été achevée dans le cadre d’un projet conjoint entre l’Égypte et l’Italie.
L’antique œuvre, datant du milieu du II siècle apr. J.C., est désormais prête à être exposée à Rome, au musée de l’Ara Pacis, dans le cadre de l’exposition « Le pouvoir du portrait : Égypte et Rome, les visages du Fayoum », qui se tiendra du 5 novembre prochain au 2 mai 2027.
Pour la première fois, cette initiative réunira une collection de portraits du Fayoum issus des collections des musées égyptiens d’antiquités, notamment des œuvres sélectionnées au musée égyptien de Tahrir, au musée de Kom Oshim et au musée de Hurghada.
Les portraits funéraires
Ces portraits funéraires tirent leur nom de l’oasis du Fayoum, au sud du Caire, où furent découverts les premiers spécimens et où ils furent retrouvés en plus grand nombre. Le « Tondo des deux frères » sera présenté au public aux côtés de près de cinquante autres portraits. Peinte sur un panneau de bois selon la technique de l’encaustique, qui consiste à mélanger des pigments à de la cire fondue, l’œuvre représente deux jeunes hommes en buste, identifiés comme des frères.
La tablette se distingue par sa forme circulaire inhabituelle, ses dimensions - environ 62 centimètres de diamètre pour une épaisseur maximale d’un centimètre - ainsi que par la représentation de deux personnages au sein d’une même composition artistique, ce qui en fait une exception parmi les portraits du Fayoum connus à ce jour.
La restauration a bénéficié de la contribution de la coopérative Fabrica Conservazione e Restauro
L’achèvement de la restauration a été annoncé par le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathy, lors d’une cérémonie à laquelle a également assisté l’ambassadeur d’Italie en Égypte, Agostino Palese. Les travaux ont bénéficié de la contribution de la coopérative italienne Fabrica Conservazione e Restauro. Ils ont permis d’améliorer la lisibilité et la stabilité de l’œuvre, de consolider les parties les plus fragiles de la surface peinte et de retrouver certains détails des visages et des vêtements.
La restauration du « Tondo des deux frères » a dû surmonter plusieurs difficultés liées à la dégradation du support en bois, à des interventions antérieures et à la fragilité de la couche picturale. Une ancienne attaque d’insectes xylophages avait creusé des galeries dans le bois, provoquant des pertes de matière et laissant, le long des bords des lacunes, des fragments de peinture privés de support. À certains endroits, la moindre pression aurait pu entraîner leur chute.
Après les examens préliminaires, les restaurateurs ont éliminé les dépôts superficiels, atténué les blanchiments et refixé les couches picturales soulevées. L’étape la plus délicate a consisté à consolider les parties qui n’étaient plus soutenues par leur support.
Une attention particulière a été accordée à certains fragments des lèvres et du menton de l’un des deux frères, replacés dans une position incorrecte lors d’une précédente restauration. Enfin, l’harmonisation chromatique des petites lacunes a permis d’améliorer la lecture d’ensemble de la peinture.
L’exposition 'Le pouvoir du portrait', Égypte et Rome
À travers plus de 110 œuvres - panneaux peints, linceuls, masques funéraires, marbres, moulages en plâtre et objets d’orfèvrerie antiques -, l’exposition « Le pouvoir du portrait : Égypte et Rome, les visages du Fayoum » explorera le rôle et la portée du portrait dans l’Égypte romaine et dans la Rome antique.
Il s’agira d’une occasion rare d’admirer des œuvres précieuses et fragiles, peu représentées dans les musées italiens et rarement prêtées.