Somalie: l’Italie investit dans la pêche et l’économie bleue

AGI - L’édition 2026 du Forum d’affaires UE-Somalie s’est tenue à Mogadiscio, réunissant pendant deux jours des représentants gouvernementaux, des diplomates, des dirigeants du secteur privé, des investisseurs et des partenaires au développement. L’événement visait à ouvrir aux investisseurs européens l’accès aux marchés somaliens à fort potentiel.
La délégation italienne, dirigée et coordonnée par l’ambassade d’Italie en Somalie, comprenait des représentants du "Système Italie", notamment Pier Mario Daccò Coppi, ambassadeur d’Italie en Somalie ; Fabio Minniti, responsable du bureau de Nairobi de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) ; Claudio Pasqualucci, directeur du bureau de l’Agence ICE à Addis-Abeba, également compétent pour la Somalie, ainsi que des représentants du secteur privé italien.
Selon un communiqué de l’ambassade, la participation de l’Italie a reflété une approche coordonnée associant engagement diplomatique, coopération au développement, promotion du commerce et des investissements et participation du secteur privé, dans le cadre plus large des efforts européens visant à renforcer les partenariats économiques avec la Somalie.
Un forum pour attirer les investissements européens
Placé sous le thème "Investir en Somalie : libérer le potentiel des marchés à fort potentiel", le Forum a rassemblé des autorités somaliennes, des entreprises et des investisseurs européens, des partenaires au développement ainsi que d’autres acteurs clés.
L’événement a constitué une plateforme importante pour explorer les opportunités d’investissement, promouvoir des partenariats entre entreprises somaliennes et européennes et débattre des conditions nécessaires pour libérer le potentiel économique de la Somalie et soutenir le développement durable du secteur privé.
"L’Italie s’engage à renforcer son partenariat avec la Somalie et à soutenir les opportunités contribuant à une croissance durable et inclusive, à la création d’emplois et à l’augmentation des investissements. Le Forum d’affaires UE-Somalie offre une plateforme importante pour transformer ces opportunités en initiatives concrètes", a déclaré l’ambassadeur Pier Mario Daccò Coppi.
La pêche et l’économie bleue au cœur des débats
Parmi les principaux rendez-vous figurait la table ronde intitulée "Pêche et économie bleue : transformer le littoral somalien en une source de prospérité durable".
Des représentants du ministère somalien de la Pêche et de l’Économie bleue, du bureau de Nairobi de l’AICS et du secteur privé somalien de la pêche ont examiné les moyens de faire des ressources marines un moteur de croissance durable et inclusive et de création d’emplois décents, tout en protégeant les écosystèmes océaniques.
Lors de son intervention, Fabio Minniti a souligné que "le littoral somalien constitue une ressource économique extraordinaire, mais un littoral ne suffit pas à lui seul à former un modèle économique".
Institutions, infrastructures et compétences pour créer une filière compétitive
La coopération au développement, a expliqué Minniti, doit contribuer à mettre en place les institutions, les infrastructures, les compétences, les technologies et les partenariats nécessaires pour transformer cette ressource en une chaîne de valeur compétitive.
Elle doit également créer un environnement favorable à la participation des communautés et réduire les risques ainsi que les contraintes structurelles, afin de permettre au secteur privé de développer ses activités à plus grande échelle.
Trois millions d’euros pour la filière de la pêche à Bosaso
Un exemple concret est l’initiative dotée de 3 millions d’euros, financée par l’Italie et mise en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), qui se concentre dans un premier temps sur Bosaso.
Le projet vise à renforcer la chaîne de valeur de la pêche, à soutenir les petites et moyennes entreprises locales et à identifier de nouvelles opportunités d’investissement. Il est également conçu comme un modèle susceptible d’être reproduit dans d’autres régions de la Somalie.
En collaboration avec Federpesca et l’ONUDI ITPO Italy, l’initiative favorisera les opportunités d’investissement et organisera des échanges dans les domaines de la technologie, de la réglementation et de la certification de la qualité, en mettant en relation les acteurs somaliens avec des partenaires en Italie, en Europe et dans l’ensemble de la région méditerranéenne.
L’Italie mise sur une économie bleue créatrice d’emplois
Cette approche reflète l’engagement plus large de la Coopération italienne en faveur d’un secteur halieutique somalien capable d’attirer des investissements, de créer des emplois durables et de garantir que les communautés côtières participent à la valeur générée par l’économie bleue et puissent en bénéficier directement.