Sénégal-Italie: visite de l'ambassadeur Tommasi aux militaires italiens

AGI - L'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Michele Tommasi, a rencontré les militaires italiens déployés dans le pays dans le cadre des premières activités opérationnelles prévues par le Plan de coopération 2026 entre les deux États.
Cette rencontre fait suite à la première réunion de la Commission militaire mixte, tenue à Rome en juin dernier, et a permis de faire le point sur l'état de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense, ainsi que d'évoquer les perspectives de son renforcement.
À cette occasion, l'ambassadeur Tommasi a salué le travail accompli par l'attaché de défense à Dakar, Riccardo Leoni, dont le rôle a été déterminant dans la définition et la mise en œuvre des différents volets de cette coopération.
Les échanges ont porté notamment sur plusieurs priorités communes, telles que la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, le développement de partenariats industriels et le renforcement de la collaboration entre les forces armées sénégalaises et italiennes.
Rencontre avec un détachement de Carabiniers engagé dans une mission de formation
L'ambassadeur a également rencontré un détachement de Carabiniers actuellement engagé dans une mission de formation au Sénégal. Cette formation, qui concerne 30 gendarmes sénégalais, porte principalement sur la conduite de motos en situation d'urgence ainsi que sur la gestion et la régulation de la circulation routière.
Il s'agit d'une initiative visant à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité sénégalaises dans des contextes exigeant rapidité, mobilité et maîtrise des interventions sur le terrain.
À travers ces initiatives, l'Italie réaffirme son engagement aux côtés du Sénégal, considéré comme un partenaire stratégique pour la stabilité et la sécurité en Afrique de l'Ouest.
La coopération entre les deux pays devrait donc se poursuivre et s'étendre à différents secteurs, notamment la formation, les technologies de défense et les activités opérationnelles, dans le but de contribuer au renforcement de la sécurité commune.