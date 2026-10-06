Mozambique: forte participation à Maputo pour le Concert pour la paix organisé par l'Italie

AGI - La salle du cinéma "Scala" de Maputo affichait complet à l'occasion de la deuxième édition du Concert pour la paix, une initiative promue par l'Italie au Mozambique pour célébrer le 34e anniversaire de la signature de l'Accord général de paix, signé le 4 octobre 1992. L'événement a réuni des musiciens et chanteurs italiens et mozambicains, ainsi que de jeunes membres de l'orchestre et du chœur Xiquitsi, pour une soirée consacrée à la musique, à la mémoire de la paix et à la célébration des liens historiques entre le Mozambique et l'Italie.
Soutien du gouvernement italien avec la Communauté de Sant'Egidio
Parmi les temps forts de la soirée figurait l'intervention de l'ambassadeur d'Italie au Mozambique, Gabriele Annis, qui a souligné le rôle du dialogue dans la construction de la paix et retracé le processus ayant conduit à la signature de l'Accord général de paix. Dans son discours, Annis a rappelé le soutien apporté par le gouvernement italien, avec la Communauté de Sant'Egidio, au difficile processus ayant conduit à la fin de la guerre civile mozambicaine.
La Communauté de Sant'Egidio a joué un rôle fondamental dans les négociations de l'Accord de paix, en contribuant à mettre en contact les parties au conflit et à créer les conditions nécessaires au dialogue. "Des personnes qui s'étaient combattues pendant des années ont choisi de s'asseoir à la même table et de se reconnaître comme faisant partie de la même humanité et du même peuple", a déclaré le diplomate.
L'ambassadeur Annis: "La paix repose sur la compréhension mutuelle"
Selon l'ambassadeur italien, l'expérience mozambicaine montre que la paix repose sur la compréhension mutuelle, la connaissance de l'autre et la capacité à accepter les différences par le dialogue.
Annis a également mis en avant le rôle particulier de la musique dans le rapprochement entre les peuples. La musique, a-t-il observé, est l'un des langages les plus anciens et les plus universels et, au Mozambique, elle constitue une composante fondamentale de l'histoire et de l'identité culturelle du pays.
De la timbila à la marrabenta, en passant par les chœurs et d'autres expressions musicales, Annis a souligné la capacité de la musique à construire des ponts, y compris dans les périodes marquées par de profondes divisions.
L'ambassadeur a enfin observé que la musique n'avait pas disparu pendant les années de guerre, mais qu'elle avait continué à accompagner la vie des communautés, offrant une forme d'expression, de réconfort et d'espoir face à la violence. "Ce langage universel a représenté un terrain commun où trouver refuge", a déclaré Annis, soulignant l'importance de préserver la mémoire de la paix, non seulement pour célébrer les résultats obtenus, mais aussi pour se souvenir des enseignements tirés du processus de réconciliation.
"C'est aussi pour cela qu'il est important de se souvenir : pour garder à l'esprit le résultat obtenu et tout ce qui a été appris pour y parvenir. Afin de ne pas devoir recommencer à zéro", a-t-il souligné.
Première exécution mondiale de quatre oeuvres
Sous la direction artistique des maîtres Girolamo Deraco et Kika Materula, le concert a réuni des artistes des deux pays ainsi que les jeunes musiciens de l'Orchestre et du chœur Xiquitsi. La deuxième édition du Concert pour la paix a également accueilli la première exécution mondiale de quatre œuvres, parmi lesquelles "United We Sing", une composition de Girolamo Deraco sur un texte d'Eyal Lerner, dédiée au Mozambique et à la paix.
Ont également été interprétées la "Fantasia per Orchestra d'Archi" de Gabriele Marchetti, dédiée à l'Orchestre Xiquitsi ; "Xa Lisima" du compositeur mozambicain Estevao Chissano ; et "Tres Melodias Moçambicanas" de Humberto Tandane, dans un arrangement pour piano à quatre mains. Parmi les interprètes présents sur scène figuraient Chiara Ramello, Lourena Uamusse, Celso Manso, Andreas Garivalis et Petr Yanchuk, ainsi que Kika Materula, qui a joué du hautbois et dirigé l'orchestre.
Pour Gabriele Annis, les quatre œuvres représentent, à travers la musique, la proximité entre l'Italie et le Mozambique ainsi que l'importance des liens humains dans la construction d'une amitié entre les deux peuples.
Le concert s'inscrit dans le programme Mozita 2026 qui, arrivé à sa deuxième édition, vise à promouvoir les échanges entre l'Italie et le Mozambique à travers le cinéma, l'art contemporain et d'autres expressions culturelles.
Commémoration d'une date historique
Le concert s'est tenu à la veille de l'anniversaire de la signature de l'Accord général de paix, signé à Rome le 4 octobre 1992 au terme de plusieurs années de conflit armé au Mozambique.
L'initiative a ainsi constitué non seulement un moment de commémoration d'une date historique, mais également une occasion de réaffirmer l'importance du dialogue et de la réconciliation.