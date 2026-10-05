Italie-Tunisie: Prunas, 'Une coopération régionale pour une Méditerranée plus verte et compétitive '

AGI - L'Italie et la Tunisie peuvent jouer un rôle central dans la construction d'une réponse commune aux transformations en cours dans le système énergétique méditerranéen, en s'appuyant sur les infrastructures d'interconnexion, les investissements et le développement des énergies renouvelables.
C'est le message porté par l'ambassadeur d'Italie à Tunis, Alessandro Prunas, lors du Med Regional Meeting consacré au thème « Catalyser de nouvelles synergies pour une Afrique du Nord plus verte et compétitive », organisé par l'Institut pour les études de politique internationale (Ispi) et Kas Poldimed, en collaboration avec l'Institut arabe des chefs d'entreprise (Iace), la plateforme Salma Dialogue, Kapsarc et l'Elcano Royal Institute.
Renforcer la coopération entre les deux rives de la Méditerranée
Dans son intervention, Prunas a souligné la nécessité de renforcer une coopération entre les deux rives de la Méditerranée capable d'accompagner la transformation de la géopolitique de l'énergie et de se traduire par des projets concrets. « L'Italie et la Tunisie, ensemble, peuvent être des acteurs de premier plan dans la construction de réponses partagées aux défis énergétiques régionaux », a déclaré le diplomate italien, selon des propos rapportés par l'ambassade d'Italie à Tunis.
Cette approche s'inscrit dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, qui vise notamment à renforcer les connexions entre l'Europe et le continent africain à travers les infrastructures énergétiques et le développement des énergies renouvelables.
Émergence de hubs énergétiques intégrés et bidirectionnels
Pour Prunas, la coopération italo-tunisienne devrait favoriser l'émergence de « hubs énergétiques intégrés et bidirectionnels », capables de renforcer la sécurité des approvisionnements, de générer des bénéfices réciproques et de répondre aux besoins des communautés locales.
Elmed, Medlink et le South2Corridor
Dans ce contexte, les grands projets d'infrastructures énergétiques impliquant la Tunisie, l'Italie et, plus largement, l'espace méditerranéen revêtent une importance particulière. Parmi eux figure Elmed, le câble électrique sous-marin d'une capacité de 600 mégawatts qui reliera la Tunisie et l'Italie et constitue l'un des principaux éléments de l'intégration des systèmes énergétiques des deux rives de la Méditerranée.
Cette interconnexion doit faciliter les échanges d'électricité et favoriser une plus grande intégration des énergies renouvelables. Aux côtés d'Elmed, Prunas a également cité Medlink et le South2Corridor, deux projets qui s'inscrivent dans la stratégie européenne plus large de diversification des sources et des routes énergétiques, ainsi que dans la perspective de valoriser le potentiel nord-africain en matière de production d'énergies renouvelables et d'hydrogène vert.
La dimension énergétique se trouve ainsi étroitement liée à la dimension industrielle. Pour la Tunisie, la disponibilité d'une énergie à des coûts compétitifs constitue un facteur déterminant pour attirer les investissements, renforcer la compétitivité du tissu productif et accompagner la transition vers un modèle économique davantage fondé sur les énergies renouvelables.
L'Italie peut consolider son rôle de plateforme énergétique entre l'Europe et la Méditerranée
Pour l'Italie, le renforcement des interconnexions avec l'Afrique du Nord représente parallèlement une opportunité de consolider son rôle de plateforme énergétique entre l'Europe et la Méditerranée. La perspective présentée lors du Med Regional Meeting confirme ainsi l'évolution de la coopération italo-tunisienne, d'une relation principalement bilatérale vers une dimension régionale plus large, dans laquelle la Tunisie et l'Italie peuvent jouer le rôle de pont énergétique entre l'Europe et l'Afrique.
« Des projets tels qu'Elmed, Medlink et South2Corridor peuvent accroître la disponibilité de l'énergie en Tunisie à des prix compétitifs, attirer de nouveaux investissements et soutenir le pays dans la mise en œuvre de sa Stratégie énergétique nationale », a déclaré Prunas, en soulignant que la transition verte constitue également un levier de développement économique et d'intégration régionale accrue. Selon l'ambassadeur, cette dynamique pourrait contribuer à faire de la Tunisie « un acteur clé de la transition verte en Méditerranée », tout en renforçant la sécurité énergétique et en créant de nouvelles opportunités industrielles sur l'axe Italie-Tunisie et, plus largement, entre l'Europe et l'Afrique du Nord.