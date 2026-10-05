Italie-Maroc: le cinéma, nouveau terrain de coopération culturelle et industrielle

AGI - Le cinéma s'impose progressivement comme un nouveau terrain de coopération entre l'Italie et le Maroc, dans le cadre d'une relation bilatérale qui a élargi ces dernières années ses domaines d'action au-delà des échanges politiques et économiques traditionnels.
C'est l'une des perspectives qui se dégagent de l'initiative « Route vers Matera », présentée à Tétouan dans le cadre de la 31e édition du Festival du cinéma méditerranéen et inscrite au programme qui réunit en 2026 Matera et Tétouan en tant que Capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue.
Maroc entre les plateformes méditerranéennes pour les productions cinématographiques
Le projet s'appuie sur une réalité déjà établie : le Maroc constitue depuis plusieurs années l'une des principales plateformes méditerranéennes pour les productions cinématographiques internationales, grâce à la diversité de ses paysages et de ses lieux de tournage, au développement des compétences professionnelles locales et à l'existence d'infrastructures dédiées aux productions.
Pour l'Italie, le développement des relations avec le secteur audiovisuel marocain ouvre ainsi une perspective qui dépasse la seule promotion culturelle et peut se traduire par des coproductions, des collaborations techniques, des échanges professionnels et de nouvelles opportunités pour les producteurs et les entreprises.
'Route vers Matera'
Le passage de la circulation des œuvres à la construction de projets communs constitue précisément l'un des axes de « Route vers Matera ». L'initiative, développée avec Cinecittà dans le cadre des activités réalisées pour la Ville de Matera et soutenues par le ministère italien de la Culture, associe l'ambassade d'Italie au Maroc, l'Institut culturel italien de Rabat et l'Agence Ice - bureau de Casablanca.
La participation conjointe d'institutions culturelles, d'organismes cinématographiques et d'acteurs de la promotion économique traduit la volonté de rapprocher les dimensions culturelle et industrielle de la coopération. « L'Italie et le Maroc ont aujourd'hui l'opportunité de développer une coopération dans le cinéma et l'audiovisuel qui associe culture, créativité et entreprise », a déclaré l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Pasquale Salzano.
Selon lui, la mise en relation des filières des deux pays peut créer des opportunités concrètes pour les producteurs, les entreprises et les professionnels, en favorisant les coproductions, les nouveaux projets et les collaborations industrielles.
Le Maroc constitue déjà un interlocuteur important pour de nombreuses productions internationales et pourrait ainsi renforcer son rôle de partenaire de l'industrie audiovisuelle italienne.
Un panel sur le producteurs italiens et marocaines
La rencontre de Tétouan a également mis l'accent sur la dimension professionnelle de cette coopération. Le panel « Producteurs italiens et marocains : nouvelles perspectives de coproduction » a réuni des représentants des institutions cinématographiques et de l'industrie audiovisuelle marocaine, ainsi que des producteurs et professionnels italiens. Parmi eux figurait Mario Mazzarotto, producteur exécutif de _Le Nibbio_ d'Alessandro Tonda, tourné au Maroc.
Cette expérience illustre concrètement la possibilité d'intégrer le Maroc aux stratégies de production italiennes non seulement comme lieu de tournage, mais aussi comme partie prenante de la chaîne de production. La coopération repose également sur la circulation des œuvres.
À Tétouan une sélection de films italiens
La « carte blanche » accordée au Matera Film Festival permet de présenter à Tétouan une sélection de films italiens, en présence de réalisateurs et de représentants du festival. En novembre, ce sera au tour de Matera d'accueillir une délégation du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, dans le cadre d'un échange réciproque destiné à consolider les relations professionnelles et institutionnelles.
Le cinéma s'inscrit ainsi dans un programme plus large d'échanges entre Matera et Tétouan développé tout au long de 2026 et ayant déjà associé des artistes, des institutions et des professionnels des deux pays dans les domaines de la musique, de la photographie et des arts visuels.
Le rapprochement entre les deux villes vise à utiliser la culture comme instrument de dialogue en Méditerranée, mais également comme espace de création de réseaux durables entre institutions, entreprises et jeunes talents. Pour l'Italie, le Maroc constitue par ailleurs un interlocuteur disposant d'une expérience croissante dans le secteur audiovisuel international.
Possibilités d'accès à compétences, professionnels et réseaux de production européens
Pour le Maroc, le développement de liens avec l'industrie culturelle italienne offre de nouvelles possibilités d'accès à des compétences, à des professionnels et à des réseaux de production européens. C'est à cette intersection que la coopération cinématographique peut prendre une dimension plus large, en reliant diplomatie culturelle et opportunités économiques.
L'ambition affichée de « Route vers Matera » est ainsi de dépasser le seul calendrier des Capitales méditerranéennes de la culture et du dialogue 2026. Les manifestations organisées cette année constituent un point de départ pour transformer les rencontres entre professionnels en relations durables, en nouveaux projets et, potentiellement, en coproductions. Dans cette perspective, le cinéma devient non seulement un instrument de promotion des cultures italienne et marocaine, mais aussi un espace concret de coopération méditerranéenne, à la croisée de la créativité, des compétences et du marché.