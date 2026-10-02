Maroc: à Casablanca, le Théâtre Italia s’ouvre au design alors que sa rénovation se poursuit

AGI - Le Théâtre Italia de Casablanca, actuellement en cours de rénovation, ouvre exceptionnellement ses portes au public pendant trois jours et devient un espace d’exposition consacré au design marocain contemporain. Du 5 au 7 octobre, le théâtre accueille, à l’occasion de la première édition de Morocco Design, « L’Axe Invisible », une exposition personnelle de l’artiste et designer marocain Hamza Kadiri, sous le commissariat d’Amine Amharech.
L’objectif, explique l’ambassade d’Italie au Maroc, est de ne pas attendre la fin des travaux pour rouvrir temporairement le théâtre aux Casablancais, mais au contraire de donner à voir le bâtiment dans sa phase actuelle de transformation. Le public découvrira ainsi un espace dont certains aménagements restent inachevés et où les traces du chantier sont encore visibles.
Le Théâtre Italia de Casablanca
L’état transitoire du lieu devient dès lors une composante à part entière de l’exposition. Lieu historique de la présence italienne à Casablanca et aujourd’hui intégré au complexe du Consulat général d’Italie, le Théâtre Italia fait l’objet d’un programme de rénovation représentant un investissement de plus de 318 000 euros. Les travaux portent notamment sur la modernisation des espaces et des installations, dans le cadre d’un projet qui prévoit également des interventions de conservation et de valorisation du patrimoine.
L’ouverture du théâtre à l’occasion de Morocco Design permet ainsi de présenter un bâtiment en pleine mutation tout en l’inscrivant dans une réflexion autour des liens entre architecture, matière, artisanat et design. Cette dimension matérielle est au cœur du travail de Hamza Kadiri, l’un des représentants de la nouvelle scène créative marocaine.
Sa recherche, qui explore notamment le travail du bois et les relations entre forme, artisanat et sculpture, trouve ici un cadre particulier : les œuvres sont présentées dans un espace qui porte encore les marques de sa propre transformation.
Les créations de Kadiri dialoguent avec l’architecture du théâtre
L’exposition ne se déploie donc pas dans un lieu neutre. Les créations de Kadiri dialoguent avec l’architecture du théâtre et avec son état de chantier, créant une rencontre entre création contemporaine et patrimoine en cours de restauration. La participation de l’artiste s’inscrit également dans la dynamique de rayonnement international de la création marocaine. L’une de ses œuvres est notamment présentée cette année à Venise dans le cadre de Homo Faber, la manifestation consacrée à l’artisanat contemporain organisée par la Fondazione Giorgio Cini.
Pour l’ambassade d’Italie, cette initiative constitue également un trait d’union entre la tradition artisanale marocaine et les nouvelles expressions du design. « C’est un hommage de l’Italie à la créativité marocaine contemporaine, mais aussi une manière concrète d’offrir un espace et une visibilité à une nouvelle génération de créateurs », a déclaré l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, en soulignant l’importance d’ouvrir le théâtre au public avant l’achèvement des travaux.
Pour sa première édition, Morocco Design se tiendra du 5 au 7 octobre dans plusieurs lieux de Casablanca, avec des expositions, des installations et des rencontres. La manifestation entend favoriser les échanges entre designers et créateurs marocains et acteurs internationaux, dans une ville qui a progressivement consolidé son statut de pôle culturel et créatif du Maroc.