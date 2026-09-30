La Fondation italienne Med-Or signe avec le Congo Rdc un accord de collaboration axé sur la formation

AGI - La Fondation italienne Med-Or Italian et le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) ont signé à Rome un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération, notamment dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités. L’accord a été signé au siège de Med-Or Italian Foundation par son président, Marco Minniti, et par Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de la Francophonie et de la Diaspora congolaise.
Selon un communiqué de la Fondation, le protocole prévoit notamment la promotion du dialogue stratégique, l’organisation de séminaires et d’initiatives conjointes, ainsi que l’identification de projets destinés à développer les compétences sectorielles, la formation et la coopération.
La République démocratique du Congo partenaire de premier plan en Afrique
La République démocratique du Congo constitue un partenaire de premier plan en Afrique, en raison notamment de son potentiel économique et de son rôle dans le contexte régional.
Avec plus de 100 millions d’habitants, le pays occupe également une position centrale dans le développement des chaînes de valeur liées aux matières premières critiques et dans les processus associés à la transition énergétique.
La RDC dispose par ailleurs d’un important potentiel agricole, avec plus de 80 millions d’hectares de terres cultivables. Ce potentiel offre des perspectives en matière de développement agricole, de sécurité alimentaire et de croissance des filières agroalimentaires.
L’accord intervient alors que la République démocratique du Congo, inscrite cette année parmi les pays cibles du Plan Mattei, s’inscrit dans le cadre plus large de l’engagement de Med-Or Italian Foundation en Afrique. Celui-ci vise à renforcer le dialogue avec les principaux pays du continent et à promouvoir des initiatives dans les domaines de la formation, du renforcement des capacités et de la coopération stratégique.