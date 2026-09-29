Eau, depuis Rome un nouvel agenda pour la Méditerranée entre sécurité, coopération et investissements

AGI - Transformer l’eau, de potentiel terrain de compétition, en un instrument de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. C’est le défi autour duquel s’est ouvert aujourd’hui, à la Nuvola de Rome, le Forum euro-méditerranéen de l’eau, quatre journées de débat réunissant gouvernements, organisations internationales, entreprises, monde de la recherche et société civile autour d’une ressource de plus en plus étroitement liée à la sécurité, à la croissance économique et à la stabilité de la région.
La cérémonie inaugurale a réuni, entre autres, le maire de Rome Roberto Gualtieri, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu, ainsi que l’envoyée spéciale des Nations unies pour l’eau, Retno Marsudi.
Tajani: "Méditerranée élargie zone de paix, de dialogue et de croissance"
« Notre priorité est de faire de la Méditerranée élargie, qui dans ma vision s’étend jusqu’au Golfe et à l’Inde, une zone de paix, de dialogue et de croissance », a déclaré Tajani. Pour le ministre, « l’eau n’est pas seulement une question environnementale : c’est une question de sécurité, de stabilité et de développement que nous voulons aborder avec tous nos partenaires ».
L’objectif politique, a-t-il ajouté, est de « transformer l’eau, de lieu de compétition, en instrument de dialogue et de coopération ». Le Forum prend ainsi le relais de la réunion ministérielle de l’Union pour la Méditerranée organisée hier au ministère italien des Affaires étrangères : « Cela faisait des années qu’un rendez-vous politique de ce type n’avait pas été organisé et nous avons adopté une importante déclaration politique fixant des priorités communes en matière de sécurité et de gestion de l’eau dans l’ensemble de la région méditerranéenne ».
Dans la vision italienne, la sécurité hydrique ne peut être dissociée de la sécurité alimentaire. « Sans eau, il n’y a pas d’agriculture ; sans récoltes, l’instabilité, la pauvreté, les conflits et les migrations augmentent », a souligné Tajani.
D’où la nécessité de transformer les déclarations politiques en investissements : « L’objectif que nous nous sommes fixé est de transformer nos priorités en projets solides, capables d’attirer des financements publics et privés. C’est pourquoi nous avons promu la Rome Initiative on Water ».
Grâce à la coopération italienne et au Plan Mattei, a rappelé le ministre, l’Italie a déjà lancé « plus de 100 projets pour un engagement proche d’un demi-milliard d’euros », de la Tunisie au Maroc, de l’Égypte à la Jordanie, du Liban à la Palestine.
Qu Dongyu: "Cette région a toujours compris la valeur de l’eau"
Cette même dimension méditerranéenne a été mise en avant par Qu Dongyu. « Cette région a toujours compris la valeur de l’eau. Pendant des siècles, villes, agriculteurs et communautés ont trouvé des moyens de vivre avec la rareté, et aujourd’hui cette expérience compte plus que jamais », a déclaré le directeur général de la FAO.
Mais cette expérience doit désormais, selon Qu, s’accompagner d’une coopération beaucoup plus étroite : « Les fleuves et les nappes phréatiques ne s’arrêtent pas aux frontières nationales ». Les pays, a-t-il expliqué, doivent « partager les informations, planifier sur la base d’intérêts communs et instaurer la confiance avant qu’une crise ne survienne ».
Et les investissements doivent produire des résultats concrets : « Il n’existe pas de solution unique valable pour tous ». Il faut moderniser l’irrigation, améliorer les sols, choisir des cultures adaptées aux conditions locales et mettre les informations et les technologies « entre les mains des agriculteurs, des services de conseil et des autorités locales ».
Le ministre italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto Fratin, a ramené la question sur le terrain de la résilience climatique. La Méditerranée, a-t-il observé, est confrontée à un véritable « trilemme » fait de « trop peu d’eau, trop d’eau, une eau trop polluée ». « L’Italie ressent fortement la responsabilité de jouer un rôle actif dans la construction d’une stratégie euro-méditerranéenne commune », a déclaré Pichetto, soulignant la nécessité « d’investir dans des solutions innovantes » et de construire « un agenda commun orienté vers la durabilité et la sécurité des ressources naturelles ».
Nouvelle diplomatie de l'eau
Rome cherche ainsi à devenir, pendant quatre jours, le point de convergence d’une nouvelle diplomatie de l’eau. « Rome n’est pas un point d’arrivée. C’est le début d’un parcours », a déclaré Tajani.
L’enjeu consiste à faire de la vulnérabilité hydrique croissante de la Méditerranée non seulement une crise à affronter, mais aussi une plateforme commune de coopération, d’infrastructures et de développement. « L’eau n’est pas seulement un grand défi », a conclu le ministre : « C’est une ressource stratégique pour la croissance, la sécurité et la paix ».