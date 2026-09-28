Plan Mattei: Rome renforce son rôle de plaque tournante pour les investissements vers l'Afrique

AGI - En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et l'administrateur du PNUD, Alexander De Croo, se sont rencontrés pour acter un double résultat majeur: le renforcement du centre du PNUD à Rome et le lancement du processus de transfert, dans la capitale italienne, du siège de l'UNCDF (Fonds d'équipement des Nations unies).
L'UNCDF est l'agence de l'ONU qui soutient les nations les plus fragiles grâce à des instruments de finance innovante — capital-risque, garanties et mécanismes mixtes public-privé — capables de mobiliser des investissements là où les canaux de financement traditionnels peinent à parvenir.
Ce résultat est le fruit d'un travail conjoint mené par la Structure de mission pour le Plan Mattei, rattachée à la présidence du Conseil des ministres, et par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.
Cet objectif s'inscrit dans la stratégie définie ces derniers mois par la présidente du Conseil, Giorgia Meloni : faire de Rome la plaque tournante européenne des investissements en Afrique, en synergie avec la stratégie « Global Gateway » de l'Union européenne.
Renforcer l'architecture du financement des investissements
Le renforcement du centre du PNUD et le transfert du siège de l'UNCDF à Rome permettront, en effet, d'intensifier encore davantage les activités, les initiatives et les collaborations déjà en place entre le PNUD et les différentes administrations italiennes. Ils permettront également d'étendre l'action aux contextes les plus fragiles ainsi qu'aux économies émergentes, au profit d'un développement toujours plus vaste et partagé.
Le renforcement de la présence du PNUD et de l'UNCDF à Rome consolide davantage les collaborations internationales en matière de coopération au développement dans le cadre du Plan Mattei et renforce l'architecture du financement des investissements, en élargissant les portefeuilles opérationnels et les instruments disponibles.