La Charte d’Ecam sur l'Afrique illustré à New York pour transformer les investissements en croissance

AGI - Transformer les investissements, les ressources et les compétences internationales en capacités productives accrues, en emplois, en innovation et en développement durable en Afrique. Tel est l’objectif de la "Ecam Charter on Africa", une charte de principes présentée à New York à l’occasion de la huitième édition de l’Ecam Council, fondé et présidé par Kamel Ghribi, président de Gksd Investment Holding et vice-président du Groupe San Donato.
La Charte n’est ni une nouvelle organisation ni un programme de financement, mais un cadre de principes destiné à orienter les initiatives d’Ecam et ses partenariats avec les gouvernements, les entreprises, les investisseurs et les institutions internationales. L’objectif est de promouvoir un modèle de coopération dans lequel une part plus importante de la valeur générée par les ressources africaines est produite et conservée sur le continent, contribuant ainsi au développement des économies locales.
La présentation a eu lieu à New York dans le cadre de la semaine de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations unies. L’Ecam Council a réuni des présidents, des Premiers ministres et des ministres de pays africains, européens et du Golfe, parmi lesquels, pour l’Italie, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Antonio Tajani, pour l’Albanie, le Premier ministre Edi Rama, pour le Kenya, le président William Ruto, et pour la République du Congo, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka.
L’Afrique occupe une place de plus en plus centrale dans la géopolitique mondiale
Luigi Di Maio, représentant spécial de l’Union européenne pour les pays du Golfe, ainsi que Tedros Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, ont également participé aux travaux. La Charte repose sur le constat que l’Afrique occupe une place de plus en plus centrale dans les transformations économiques, technologiques et géopolitiques mondiales et que son développement est étroitement lié à l’évolution de l’économie mondiale.
L’énergie, les infrastructures, les nouvelles technologies, les chaînes de valeur mondiales, la sécurité et la stabilité figurent parmi les principaux domaines dans lesquels Ecam estime nécessaire de renforcer la coopération internationale.
"Nous ne devons plus regarder l’Afrique uniquement pour les ressources qu’elle possède, mais pour la valeur qu’elle peut et doit créer. La Charter on Africa repose sur un principe simple : un partenariat est efficace lorsqu’il transforme les capitaux, la technologie et les compétences en capacités productives, en emplois, en innovation et en opportunités dans les pays africains.
Construire avec les partenaires africains pour produire une valeur durable sur le continent
L’Afrique doit être au cœur de ses propres choix et de son propre développement. L’Europe, les États-Unis et les pays du Golfe peuvent mettre à disposition leurs compétences, leurs technologies, leurs capacités industrielles et leurs investissements, mais le résultat doit être construit avec les partenaires africains et produire une valeur durable sur le continent.
Car de la création de valeur naît la prospérité, de la prospérité la stabilité, et de la stabilité nous pouvons construire une paix véritable et durable", a déclaré Kamel Ghribi, président et fondateur de l’Ecam Council.
La Ecam Charter on Africa
La Ecam Charter on Africa s’articule autour de neuf principes destinés à guider l’action de l’organisation dans le cadre des objectifs de développement promus par les Nations unies. Le premier concerne la création de valeur locale: il ne s’agit pas seulement d’extraire et d’exporter les ressources africaines, mais de favoriser leur transformation sur place, en développant les chaînes de production, l’industrie et les compétences.
Promotion de partenariats public-privé, leadership africain
Une part plus importante de la valeur économique générée par ces ressources devrait ainsi rester dans les pays africains et se traduire par davantage d’emplois et de capacités productives. Parmi les autres principes figurent la promotion de partenariats public-privé associant gouvernements, entreprises, investisseurs, institutions financières, centres de recherche et organisations internationales ; la réalisation de projets concrets et mesurables ; ainsi que la durabilité économique, sociale et environnementale des interventions.
La Charte accorde également une place centrale au leadership africain : la définition des priorités et la conduite des processus de développement doivent rester entre les mains des partenaires africains, tandis que les partenaires internationaux peuvent contribuer en apportant des capitaux, des technologies, des compétences et des capacités industrielles.
Les autres principes portent sur la transparence et la mesure des résultats, l’innovation et le transfert de compétences, l’intégration régionale à travers les infrastructures et les chaînes de valeur transfrontalières, ainsi que la construction de partenariats à long terme fondés sur la confiance, la continuité et la responsabilité partagée.
Avec la présentation de la Charte, Ecam entend donc passer des principes aux initiatives concrètes, en identifiant les projets avec ses partenaires africains et en mobilisant les institutions, les entreprises, les investisseurs et les organisations internationales. L’objectif est de mobiliser des capitaux, des technologies et des compétences afin de renforcer les bases productives, technologiques et industrielles du continent et de soutenir la croissance, l’emploi, l’innovation, la santé et la résilience économique.
Lien entre développement économique, stabilité et paix
La vision exposée dans la Charte établit également un lien entre développement économique, stabilité et paix. Selon l’approche défendue par Ecam, la croissance ne devrait pas se limiter à l’exportation des matières premières, mais viser le développement de capacités productives locales.
Une plus grande capacité à créer de la valeur devrait ainsi favoriser la prospérité, renforcer la stabilité et créer des conditions plus propices à la paix. "Le développement ne peut pas se limiter à l’exportation des ressources, mais doit permettre de créer la capacité de les transformer localement ; la prospérité devient une condition de stabilité et de résilience ; et la paix ne se résume pas à l’absence de conflit, mais à la possibilité pour les personnes et les communautés de construire un avenir fondé sur la dignité, les opportunités et l’espoir. Des ressources à la valeur, de la valeur à la prospérité, de la prospérité à la stabilité, de la stabilité à la paix", a conclu le président Ghribi.