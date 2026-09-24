Valditara à l’ONU: 15 millions d’enseignants supplémentaires nécessaires en Afrique subsaharienne

AGI - La pénurie d’enseignants dans les pays africains et le financement des systèmes éducatifs ont été au cœur de l’intervention du ministre italien de l’Éducation et du Mérite, Giuseppe Valditara, à New York, où l’Italie et le Nigeria ont organisé aux Nations unies un événement de haut niveau dans le cadre de la campagne “Multiply Possibility” du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE).
“L’Italie a toujours été en première ligne dans le débat sur le financement de l’éducation”, a déclaré Valditara, rappelant qu’en 2024, l’Italie a été le premier pays du G7 à consacrer une réunion ministérielle à l’éducation en tant que facteur déterminant du développement social et économique.
"Faire participer nos jeunes au débat sur l'éducation"
À cette occasion, a rappelé le ministre, l’Union africaine avait également participé aux discussions et la Déclaration de Trieste avait souligné la nécessité de mobiliser des ressources en faveur de l’éducation et des jeunes talents, définis comme “le bien le plus précieux de chaque nation”.
Lors de son intervention aux Nations unies, Valditara a également insisté sur l’implication des nouvelles générations. “Nous devons faire participer nos jeunes au débat sur l’éducation. C’est pourquoi j’ai invité aujourd’hui des représentants des élèves. Nous devons écouter nos jeunes : ils sont notre présent et notre avenir. C’est pour eux que nous voulons multiplier les opportunités”, a-t-il déclaré.
“D’ici 2030, le monde aura besoin de 44 millions d’enseignants supplémentaires"
L’un des principaux thèmes abordés a été le besoin mondial en enseignants. “D’ici 2030, le monde aura besoin de 44 millions d’enseignants supplémentaires, dont 15 millions rien que pour l’Afrique subsaharienne”, a souligné Valditara, en proposant une initiative visant à soutenir les pays africains dans la formation et la mise à disposition des enseignants nécessaires à leurs systèmes éducatifs. “C’est la priorité à laquelle nous devons nous attaquer”, a-t-il ajouté.
Le chiffre avancé par le ministre est corroboré par les estimations les plus récentes de l’UNESCO, qui évaluent à un peu plus de 15 millions le nombre d’enseignants supplémentaires nécessaires en Afrique subsaharienne d’ici 2030, en tenant compte à la fois de la création de nouveaux postes et du remplacement des personnels appelés à quitter la profession.
À l’échelle mondiale, les besoins sont estimés à environ 44 millions d’enseignants. Les précédentes évaluations de l’UNESCO situaient les besoins en Afrique dans une fourchette comprise entre 15 et 17 millions.
Nécessité de renforcer les investissements dans les systèmes éducatifs
Valditara a établi un lien entre la pénurie d’enseignants et la nécessité de renforcer les investissements dans les systèmes éducatifs des pays à revenu faible et intermédiaire inférieur. L’Italie, a rappelé le ministre, intervient déjà dans ce domaine à travers le Plan Mattei et entend poursuivre dans cette direction. “Notre boussole est unique : aucun pays et aucun enfant ne doivent être laissés de côté. L’Italie est prête à continuer à travailler ensemble. Ensemble, nous pouvons faire davantage”, a-t-il conclu.
La conférence de New York s’est inscrite dans le cadre de la campagne internationale “Multiply Possibility”, à travers laquelle le Partenariat mondial pour l’éducation entend lever 5 milliards de dollars pour la période 2026-2030 et mobiliser des ressources supplémentaires en faveur des systèmes éducatifs des pays partenaires.
L’Italie et le Nigeria figurent parmi les promoteurs de l’initiative. Au cours de l’événement, le gouvernement italien a annoncé le doublement de sa contribution au GPE, la portant à 50 millions d’euros. Au total, la campagne a jusqu’à présent recueilli 2,1 milliards de dollars sous forme d’engagements confirmés et attendus de la part des donateurs souverains, ainsi que 1,4 milliard de dollars supplémentaires grâce à des cofinancements, des fondations et des acteurs privés. Les pays partenaires ont également annoncé des engagements nationaux de 471 milliards de dollars destinés.