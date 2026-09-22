Liban-Italie: Rome mobilisée pour la reconstruction

AGI - La ministre libanaise des Affaires sociales, Haneen Al Sayed, a consacré sa visite officielle à Rome au renforcement de la coopération avec l’Italie dans les domaines de la reconstruction, de la protection sociale et du développement local, alors que le Liban tente de passer de l’urgence humanitaire à une phase de reprise.
Au cours de plusieurs rencontres avec des responsables italiens, la ministre a insisté sur la reconstruction du Sud, le soutien aux familles déplacées, le retour durable des Syriens et la nécessité de renforcer les institutions publiques.
Quelque 300 000 personnes toujours déplacées
Le contexte reste particulièrement lourd. Environ 300.000 personnes sont encore déplacées à l’intérieur du pays, tandis que près de 800 000 ont pu retourner dans leurs régions d’origine.
"Mais à quoi sont-elles revenues?", a demandé Al Sayed lors d’une réception organisée à Rome par l’ambassade du Liban.
Selon la ministre, près de 300 000 logements ont été détruits, notamment dans le Sud, où plusieurs localités restent profondément marquées par les combats.
Le gouvernement de Nawaf Salam a organisé sa réponse autour de six priorités: le logement, la santé, l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire, l’éducation et le soutien aux communautés d’accueil.
Al Sayed a indiqué que près de 20 millions de repas chauds avaient été distribués et que 200 000 familles déplacées avaient pu être intégrées en quatre jours dans un programme d’aide monétaire, mis en œuvre avec le Programme alimentaire mondial et d’autres partenaires.
"Cela montre pourquoi il faut travailler avec l’État et renforcer l’État", a-t-elle souligné.
Rome appelée à soutenir la reconstruction du Sud
Cette question a été au centre de son entretien avec Stefano Gatti, directeur général de la coopération au développement au ministère italien des Affaires étrangères.
Les discussions ont porté sur le soutien italien à la reconstruction, notamment dans le Sud, mais aussi sur la protection sociale, le développement local et le maintien des populations dans leurs territoires.
"L’Italie s’est tenue aux côtés du Liban dans des périodes difficiles", a déclaré Al Sayed, disant vouloir désormais "s’appuyer sur ce partenariat pour soutenir la reprise, renforcer le rôle de l’État et investir dans la stabilité du Liban à long terme".
L’artisanat comme levier économique et culturel
La ministre a également cherché à élargir la coopération au domaine économique. Avec le vice-ministre des Entreprises et du Made in Italy, Valentino Valentini, elle a évoqué l’expérience italienne dans la valorisation de l’artisanat, de la certification à l’accès au financement et aux marchés internationaux.
Beyrouth travaille notamment à la relance de la Maison des artisans libanais.
"Nos artisans portent des générations de patrimoine libanais", a souligné Al Sayed, qui souhaite faire de ces savoir-faire à la fois un instrument de préservation culturelle et une source de revenus locaux.
La diaspora mobilisée avec Rooted for Lebanon
La visite à Rome a enfin accordé une place importante à Rooted for Lebanon, une campagne destinée à mobiliser la diaspora et les amis du pays. Lancée en mai, l’initiative avait déjà recueilli 338 000 dollars au moment de la visite.
Les fonds sont transférés directement à des familles vulnérables identifiées par le ministère et ses partenaires.
"L’Italie peut faire partie de la reprise du Liban, en aidant les personnes à retrouver leurs moyens de subsistance et, surtout, leur dignité", a déclaré la ministre.
L’ambassadrice du Liban en Italie, Carla Jazzar, a insisté sur le rôle de la diaspora.
"Pour les Libanais de l’étranger, surtout ici en Italie, il s’agit de bien plus qu’un don", a-t-elle expliqué.
Dans plusieurs villages touchés par la guerre, a-t-elle raconté, des familles revenues chez elles lui ont dit: "Nous voulons rester, nous voulons recommencer".
Une coopération appelée à s’élargir
Les prochains mois diront dans quelle mesure ces différents volets pourront se traduire par de nouveaux programmes avec Rome.
La coopération actuellement à l’étude couvre déjà la reconstruction du Sud, la protection sociale, l’artisanat, le développement local et la mobilisation de la diaspora, l’AICS étant appelée à rester l’un des principaux instruments italiens sur le terrain.