Italie : 260 millions d’euros pour l’aide au développement

AGI - Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération, Edmondo Cirielli, a présidé à la Farnesina la cinquième réunion du Comité conjoint pour la coopération au développement de l’année 2026.
Au cours de cette réunion, un ensemble d’interventions représentant environ 260 millions d’euros a été approuvé, conformément aux priorités de la coopération italienne et à la programmation pour 2026.
Vingt millions d’euros pour l’agriculture numérique en Afrique
Parmi les interventions les plus significatives figure un financement de 20 millions d’euros destiné à l’Afrique pour le programme « Agbledu Smart-Agri Markets » (ASAM), élaboré avec les autorités ghanéennes et le PNUD.
Cette initiative, conforme aux objectifs du programme phare du Plan Mattei consacré à la numérisation en Afrique, vise à renforcer les systèmes agroalimentaires grâce à des marchés agricoles intelligents, des solutions numériques et des instruments facilitant l’accès au financement.
Quinze millions d’euros pour la reconstruction de l’Ukraine
Le Comité a également approuvé une contribution de 15 millions d’euros en faveur de l’Ukraine au fonds « European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine », destiné à favoriser la mobilisation de capitaux privés pour soutenir la relance et la reconstruction du pays.
Dans le prolongement immédiat de la mission du vice-ministre Cirielli en Arménie, qui vient de s’achever, une contribution de deux millions d’euros a par ailleurs été décidée pour soutenir l’inclusion durable des réfugiés, en collaboration avec le HCR et la FAO.
Vietnam et Asie centrale parmi les priorités
En Asie, le Comité a approuvé une initiative majeure en partenariat avec la Banque asiatique de développement (BAD) afin de soutenir les finances publiques du Vietnam et d’accélérer la compétitivité et les échanges commerciaux du pays, notamment au bénéfice du secteur privé.
Dans le cadre de la stratégie de renforcement de la présence de la coopération italienne en Asie centrale, un projet de 3,5 millions d’euros consacré à la régénération environnementale des eaux et des sols dans la vallée de Ferghana a également été approuvé.
Soutien aux organismes multilatéraux et aux régions italiennes
Le Comité a en outre approuvé 9 millions d’euros de contributions en faveur d’organismes multilatéraux.
Enfin, trois projets d’un montant total d’environ 15,5 millions d’euros, présentés par l’Émilie-Romagne, la Lombardie et le Frioul-Vénétie Julienne dans le cadre du Fonds pour les régions, ont reçu le feu vert. Ils concerneront plusieurs pays partenaires de la coopération italienne.