Jordanie: l'Italie soutient la réforme de l'administration publique, plus de 100 fonctionnaires diplômés

AGI - Plus de 100 fonctionnaires jordaniens, dont 50 femmes, ont reçu les diplômes des programmes de Leadership et d'Administration publique de la Jordanian Academy for Government Administration (Jaga), dans le cadre d'un projet financé par l'Italie à hauteur de 1,2 million d'euros.
Une initiative qui s'inscrit dans le projet "Support to Public Administration Reform in Jordan"
La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Italie en Jordanie, Pierluigi Zamporlini, et du président de la JAGA, Mustafa Hamarneh. L'ambassade d'Italie à Amman l'a annoncé. Cette initiative s'inscrit dans le projet "Support to Public Administration Reform in Jordan", financé par la coopération italienne et mis en œuvre par l'Organisation européenne de droit public (Eplo), en partenariat avec l'École nationale d'administration (Sna) italienne.
Le projet vise à renforcer les capacités, les compétences et les outils de l'administration publique jordanienne, dans le cadre du processus de modernisation du secteur public engagé par le gouvernement d'Amman.
Le projet a déjà permis de former plus de 1.670 fonctionnaires jordaniens
Le programme constitue l'un des principaux volets de la coopération italienne avec la Jordanie dans le domaine de la gouvernance. Selon l'Agence italienne pour la coopération au développement (Aics), le projet a déjà permis de former plus de 1.670 fonctionnaires jordaniens, de lancer un programme de leadership et de développer le premier diplôme jordanien consacré à l'administration publique et à l'élaboration des politiques publiques.
Des formations ont également porté sur la transformation numérique et la gestion de projets, tandis qu'un laboratoire d'innovation a été créé au sein de l'institut de formation public. La coopération s'est renforcée en 2026.
En avril, des responsables jordaniens ont participé à un study tour en Italie afin de développer leurs compétences en matière de leadership, de découvrir les pratiques italiennes dans le domaine de l'administration publique et de renforcer les échanges avec leurs homologues des institutions italiennes.
En juillet le People-Centric Digital Government Program for Results, avec le soutien d'un prêt italien
Le soutien italien à la Jordanie dépasse toutefois le seul domaine de la réforme administrative. En juillet, le pays a lancé le People-Centric Digital Government Program for Results, en partenariat avec la Banque mondiale et avec le soutien d'un prêt concessionnel italien de 50 millions d'euros.
Le financement doit notamment soutenir la transformation numérique du secteur de la santé ainsi que des réformes institutionnelles destinées à développer une administration publique moderne et inclusive. Le prêt est complété par une subvention italienne de 800.000 euros destinée à fournir une assistance technique.
Interventions aussi dans le secteurs de l'eau e de la santé
Dans le cadre de sa coopération bilatérale, l'Aics intervient également dans les secteurs de l'eau, du patrimoine culturel, de l'éducation, de la santé, du développement économique et de l'aide humanitaire. En janvier, l'Italie a accordé une subvention de 1,75 million d'euros pour améliorer le réseau d'assainissement du camp palestinien d'Al-Soukhneh.
D'autres programmes portent notamment sur la sécurité alimentaire, l'inclusion économique et la participation des femmes à la vie politique. La coopération au développement accompagne enfin le renforcement des relations économiques entre Rome et Amman.
En février, le ministère italien des Affaires étrangères et l'Agence italienne pour le commerce extérieur ont organisé à Rome une présentation consacrée à la Jordanie, avec la participation de plus de 50 entreprises et associations professionnelles italiennes. Les secteurs identifiés comme prioritaires comprennent les infrastructures, les transports et la logistique, les énergies renouvelables, le dessalement, l'industrie et les technologies avancées.