Arabie Saoudite: l'Italie renforce sa présence tandis que Riyad diversifie son économie

AGI - L'Italie consolide sa présence en Arabie saoudite sur deux terrains distincts mais complémentaires: l'Est énergétique du Royaume et les grands programmes d'infrastructures liés à Vision 2030. À Al Khobar, au cœur de la Province orientale, Rome vient d'ouvrir une nouvelle agence consulaire honoraire, tandis qu'à Riyad les entreprises italiennes se préparent à participer à l'un des principaux rendez-vous de l'industrie aéroportuaire saoudienne.
La nouvelle représentation d'Al Khobar sera dirigée par Walid Alshoaibi et doit rapprocher les services consulaires des ressortissants italiens installés dans une région qui concentre une part essentielle de l'activité pétrolière et industrielle du pays. L'ambassade d'Italie à Riyad présente cette ouverture comme une étape dans le renforcement de son réseau dans la Province orientale.
Le choix d'Alshoaibi donne également à cette implantation une dimension économique. Président exécutif du Shoaibi Group, actif dans l'énergie, l'industrie manufacturière, les télécommunications et les renouvelables, il siège dans plusieurs structures d'affaires saoudiennes et a notamment été vice-président du Conseil d'affaires saoudo-italien.
Al Khobar centre névralgique des relations économiques avec les partenaires étrangers
Al Khobar appartient à l'agglomération industrielle formée avec Dammam et Dhahran, siège de Saudi Aramco: une géographie qui en fait l'un des centres névralgiques des relations économiques avec les partenaires étrangers. Cette implantation intervient cependant dans un contexte régional beaucoup plus incertain.
Les attaques récentes contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ont entraîné l'arrêt temporaire de l'oléoduc Est-Ouest, voie stratégique permettant d'acheminer le brut vers la mer Rouge, tandis que la reprise des attaques houthies a accru les risques pesant sur les routes maritimes et les exportations du Royaume.
Vulnérabilité d'un modèle encore largement dépendant des hydrocarbures
La crise rappelle la vulnérabilité d'un modèle encore largement dépendant des hydrocarbures au moment même où Riyad accélère sa diversification économique. C'est précisément sur ce second terrain que les entreprises italiennes cherchent à se positionner. Les 30 novembre et 1er décembre, l'Agence ICE organisera avec Air Tech Italy et l'Oice un pavillon national d'environ 288 mètres carrés au Global Airports Forum-Saudi Airports Exhibition de Riyad.
L'objectif est de présenter l'offre italienne dans la conception, l'ingénierie, les terminaux passagers, les équipements au sol, le contrôle du trafic aérien, la sécurité, l'automatisation et les technologies numériques. Le marché est à la mesure des ambitions saoudiennes.
Le Royaume prévoit 147 milliards de dollars d'investissements dans l'aviation d'ici 2030
Le Royaume prévoit 147 milliards de dollars d'investissements dans l'aviation d'ici 2030, avec l'objectif de porter le trafic à 330 millions de passagers par an et d'accueillir 150 millions de visiteurs.
Le nouveau King Salman International Airport de Riyad
Le nouveau King Salman International Airport de Riyad constitue le projet emblématique de cette transformation, accompagnée de l'agrandissement ou de la modernisation de plus de vingt aéroports.
Le seul marché des opérations aéroportuaires, évalué à 234 millions de dollars en 2024, pourrait atteindre 352 millions en 2030. Pour Rome, le mouvement est donc double.
À Al Khobar, il s'agit de renforcer une présence institutionnelle au plus près du cœur industriel et énergétique saoudien. À Riyad, l'enjeu est d'inscrire davantage les entreprises italiennes dans les nouveaux marchés ouverts par la diversification du Royaume.
La prochaine étape se jouera concrètement au salon de novembre, où le pavillon italien cherchera à mettre les entreprises en contact avec Matarat Holding, Riyadh Air, développeurs et grands contractants internationaux.