À Tanger, l’Italie mise sur la voile pour rapprocher les deux rives de la Méditerranée

AGI - La diplomatie italienne prend le large. Après avoir consacré, à Rome, sa troisième Journée du Sport italien dans le monde à la mer, aux sports nautiques et aux filières économiques qui leur sont liées, l’Italie prolongera cette orientation en octobre au Maroc, à l’occasion de la Régate 4 Med.
Du 19 au 25 octobre, la région de Tanger-Tétouan accueillera des jeunes venus de douze pays méditerranéens pour une semaine où la voile servira à la fois de terrain sportif, d’espace de rencontre et de porte d’entrée vers les métiers de l’économie bleue.
Promue par l’ONG marocaine Tibu Africa, l’initiative ne se limite pas à une compétition. La régate, prévue le 24 octobre dans la baie de Tanger, constituera le point culminant d’un programme mêlant pratique sportive, formation, sensibilisation environnementale, inclusion sociale et découverte des professions liées à la mer.
L’idée est simple : utiliser le langage universel du sport pour recréer des passerelles entre des jeunesses méditerranéennes que la géographie rapproche mais que les trajectoires économiques et politiques éloignent souvent.
L'Italie partecipera avec huit jeunes
L’Italie participera avec huit jeunes sélectionnés par l’association culturelle sicilienne Usamborgia, avec le soutien de l’ambassade d’Italie à Rabat. Une exposition photographique consacrée à la voile et aux sports nautiques, réalisée à partir d’images de la Fédération italienne de voile, accompagnera la délégation.
Le choix de Tanger n’est pas anodin : ville-port située à l’entrée du détroit de Gibraltar, elle se trouve au croisement de l’Europe, de l’Afrique et de l’Atlantique, et résume à elle seule les ambitions maritimes du Maroc contemporain.
Une première édition de Régate 4 Med en juin 2025
La première édition de Régate 4 Med s’y était déjà tenue en juin 2025, réunissant une centaine de jeunes de onze pays. Un an plus tard, le projet a gagné en ampleur avec une étape à Marseille, organisée avec l’Ucpa dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026. Une cinquantaine de participants venus d’une dizaine de pays des deux rives y avaient travaillé sur les liens entre sport, coopération, insertion professionnelle et protection du milieu marin.
C’est précisément sur ce terrain que l’Italie cherche aujourd’hui à inscrire sa présence. La notion d’économie bleue donne à l’initiative une dimension qui dépasse la diplomatie culturelle classique. Il ne s’agit plus seulement de promouvoir la voile comme discipline sportive, mais de présenter la mer comme un espace de compétences, d’innovation et d’emploi : nautisme, gestion des ressources marines, transition environnementale, logistique, maintenance, tourisme côtier ou nouvelles professions liées aux technologies maritimes.
Cette logique rejoint le nouveau discours italien sur la diplomatie sportive. Le 14 septembre, la Farnesina avait placé sa Journée du Sport italien dans le monde sous le thème “Italia: Terra d’imprese, Mare d’eccellenze”, en mettant en avant la mer comme vecteur d’image et comme secteur économique, à l’approche notamment de l’America’s Cup de Naples en 2027.
Salzano: "Lo sport peut être formation et opportunité de croissance pour les jeunes”
Pour l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Pasquale Salzano, la participation à Tanger prolonge directement cette orientation. “Le sport n’est pas seulement compétition et promotion de nos excellences. Il peut aussi être formation, inclusion et opportunité de croissance pour les jeunes”, souligne-t-il. À Tanger, ajoute-t-il, la voile devient ainsi un instrument de dialogue entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi une manière très concrète d’ouvrir les jeunes aux métiers et aux perspectives offertes par la mer.